España propone elevar al máximo nivel su relación con India para equipararlo a países como China o Brasil

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, en una visita oficial en Nueva Delhi el 21 de enero de 2026. - EUROPA PRESS

Albares y su homólogo indio ven margen para ampliar lazos comerciales y ensalzan el modelo de colaboración en defensa entre Airbus y Tata

El ministro se felicita de la previsión de que la UE e India sellen próximamente su acuerdo comercial, el mayor del mundo

NUEVA DELHI, 21 Ene. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha propuesto al Gobierno indio elevar a asociación estratégica el nivel de la relación bilateral entre los dos países, un tratamiento que España reserva a aquellos países con los que existen lazos cercanos e intereses claro en seguir ahondando de cara al futuro, como por ejemplo China o Brasil, en un momento en que el orden mundial basado en reglas está en claro entredicho.

Así lo ha planteado el ministro tras reunirse en Nueva Delhi con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, y ser recibido por la presidenta de este país, Draupadi Murmu, incidiendo en que se trata del máximo nivel de relación que España tiene con "países amigos" como India. Esta fórmula ya se emplea en las relaciones con otros países como China, Brasil, Egipto o Qatar.

La propuesta, que deberá concretarse próximamente, no es sino la culminación del proceso de acercamiento que se ha venido produciendo en los últimos años y que arrancó con la visita del primer ministro, Narendra Modi, en 2017 a España y tuvo su otro gran hito en octubre de 2024 con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la primera desde la efectuada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. Además, ambos mandatarios también se han reunido en los márgenes del G20 en 2018 y 2021.

India es un "país fiable, que cree en el Derecho Internacional, que respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas y que cree en el multilateralismo", ha destacado el ministro en el arranque de su encuentro con su homólogo, quien a su vez ha puesto de relieve que los dos países tienen unas "relaciones cálidas, arraigadas en los valores democráticos compartidos y el respeto por el multilateralismo y el orden basado en reglas".

El Gobierno defiende su apuesta por estrechar la relación con India sobre la base de que se trata del país más poblado del mundo y la cuarta economía y lo enmarca en su apuesta por diversificar socios comerciales en un momento en que la UE necesita abrirse a nuevos mercados ante el distanciamiento con su aliado tradicional, Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump.

Ambos ministros han confiado en que el Año Dual, que los dos países celebran este 2026 coincidiendo con el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y que se acordó durante la visita en octubre de 2024 de Sánchez, permita continuar con las visitas a todos los niveles en ambos sentidos, incluida un nuevo desplazamiento de Modi a España. Por lo pronto, el ministro ya ha confirmado que Sánchez asistirá en febrero a la Cumbre Internacional sobre el impacto de la IA que ha organizado el primer ministro indio.

AÑO DUAL

El encuentro ha estado precedido por la presentación del logo del Año Dual, en el que se han combinado los patrones culturales y artísticos de los dos países y sus respectivas banderas. Los dos gobiernos han querido poner el foco en particular en tres temas: cultura, turismo e inteligencia artificial.

En el ámbito cultural, además de que España ha sido País Foco en la reciente Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi y será el invitado de honor en el 57 Festival Internacional de Cine de India (IFFI Goa), está prevista prevista una exposición de Antoni Tapiés en la Galería Nacional de Arte Moderno en la capital y que imágenes de obras del Museo del Prado se exhiban en las calles de distintas ciudades del país, entre otras actividades que también incluirán actos literarios o de flamenco.

En el apartado del turismo, el Gobierno espera que la próxima apertura de un nuevo consulado general en Bangalore, el tercero en el país y aprobado recientemente en Consejo de Ministros, contribuya a facilitar un incremento en la llegada de turistas indios a España. Según los últimos datos, unos 250.000 lo hicieron el año pasado. Además, también se trabaja para recuperar las conexiones aéreas directas, que quedaron suspendidas con la pandemia.

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS

El ministro ha aprovechado su visita para mantener un encuentro con representantes de varias de las empresas españolas presentes en India como Grupo Mondragón, Airbus, Prosegur, Indra, Talgo, Técnicas Reunidas o Zitrón con el fin de conocer de primera mano sus perspectivas e intereses.

"España e India son las dos economías que más rápido crecen del mundo y nuestras empresas se están beneficiando de ello", ha resaltado Albares en su encuentro con Jaishankar, en el que ha expresado también el deseo de España de que el acuerdo de libre comercio entre la UE e India pueda concretarse muy próximamente después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que viajará la próxima semana al país asiático, dijera la víspera que se está "a las puertas" de cerrarlo.

El Gobierno defiende el interés de este acuerdo en un momento en que los Veintisiete buscan nuevos socios comerciales y que una vez se materialice crearía la zona de libre comercio más grande del mundo, con 2.000 millones de personas, superando así al reciente acuerdo con Mercosur. Además, considera que ayudará a incrementar los intercambios comerciales a nivel bilateral, para los que considera que aún hay margen de mejora.

Según ha explicado, su homólogo indio le ha trasladado que "todo avanza perfectamente" y a priori no debería haber "ningún obstáculo final insalvable" que impida que se cierre la negociación, pero se ha mostrado cauto hasta que eso ocurra.

También el ministro indio ha reconocido que existe "un enorme potencial" para impulsar la relación económica, sobre todo una vez que se concrete el acuerdo con la UE. "España es uno de los socios comerciales más importantes de India en la UE", ha señalado, poniendo de relieve la colaboración en la industria de defensa y resaltando en particular el acuerdo para la fabricación conjunta de aviones C295 por Airbus y Tata, que Albares también ha elogiado con un ejemplo de "relación virtuosa" que hay que "fomentar".

