MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido este martes "sin paños calientes" que los resultados de las autonómicas de Madrid "no son buenos" para su partido, y lo ha achacado a que no han sabido atraer a todo su electorado ni "escapar de la polarización". Eso sí, ha defendido que no dejan de ser unas elecciones en una comunidad autónoma, tratando así de restar trascendencia nacional.

"Han sido unas elecciones en Madrid, y solo en esta comunidad. Es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España, al igual que tampoco lo hace el resultado de elecciones recientes, como en Cataluña, donde por cierto el PP quedó como última fuerza", ha justificado en una comparecencia en Ferraz sin preguntas.

De este modo, el PSOE asume públicamente el argumento que ya llevan días defendiendo en el Gobierno --a medida que empeoraban sus pronósticos--, de que no es correcto interpretar estos comicios en clave nacional. Según argumentan, la situación en Madrid no se da en otros territorios, ni el peso del PP de Díaz Ayuso es el mismo en otras Comunidades. Ni siquiera su estrategia coincide con la de otros 'barones' o incluso la del líder 'popular, Pablo Casado, añaden fuente gubernamentales.

Este martes, Ábalos ha criticado además que las elecciones eran "innecesarias", y Díaz Ayuso sólo las convocó para "liquidar a su socio de gobierno y hacer que desaparezca Ciudadanos de la representación política". "Y lo ha conseguido", ha apostillado. Eso sí, ha avisado de que esto también ha supuesto que "ha unido su suerte a la ultradrecha".