El PSOE cancela el acto de Sánchez y Lula en Madrid por una afonía del presidente brasileño

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), se saludan durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cancelado el acto de campaña previsto para el lunes 16 de noviembre en Madrid, en el que iban a participar el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por una afonía del mandatario brasileño. Fuentes de Moncloa han señalado que la visita institucional de Lula a Sánchez en Moncloa sigue prevista para ese día.

Fuentes del Ejecutivo habían adelantado el pasado jueves que, además del encuentro institucional en La Moncloa, previsiblemente se produciría otro acto en el que Lula trasladaría su apoyo a Sánchez de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Se trata de la primera visita de Lula a España desde que ganó las elecciones presidenciales brasileñas el pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. Hará escala en Madrid en su viaje de regreso tras participar en la conferencia del clima COP31, celebrada en Antalya (Turquía), y en la cumbre de la Asean, en Manila (Filipinas).

En la reunión bilateral prevista en el Palacio de la Moncloa, ambos mandatarios abordarán las relaciones entre los dos países y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

La visita se produce poco después de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, a la que Lula no acudió por el cansancio que le había producido la campaña electoral en su país. Sánchez, por su parte, ha utilizado el caso de Brasil en sus mítines de precampaña para alentar una victoria de los socialistas, a pesar de que las encuestas vaticinan un resultado negativo.

El problema vocal del presidente brasileño ya condicionaba su gira internacional. Según ha publicado el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo', Lula podía hablar este sábado, pero no se encontraba en condiciones de afrontar intervenciones públicas prolongadas. Este medio recoge que ya canceló sus declaraciones durante su visita oficial a Filipinas, donde no pronunció discursos tras sus reuniones y difundió comunicados escritos.