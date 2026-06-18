España responde a EEUU que solo apoya actuaciones militares con amparo internacional tras las críticas a socios europeos

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios de comunicación a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). En la sesión, el Gobierno ha respondido a cuestiones como l - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado este jueves las críticas a los aliados europeos de la OTAN del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegurando que España es un "aliado serio y coherente" que no apoyará "nunca ninguna actuación militar que no tenga un apoyo del Derecho Internacional".

Tras los reproches públicos del jefe del Pentágono al resto de responsables de Defensa de la Alianza Atlántica, Robles ha defendido la negativa a ceder a Estados Unidos las bases de Morón de la Frontera y Rota para su ofensiva contra Irán, y ha contrapuesto el "compromiso real" de las tropas españolas desplegadas en una variedad de países de la OTAN frente a las métricas basadas solo en el gasto en defensa.

"Nosotros no hemos cambiado nunca de opinión, nosotros dijimos siempre que somos un aliado responsable comprometido y que efectivamente España tiene un convenio desde hace muchos años con Estados Unidos para el uso de la Alianza, pero en este caso en concreto, no se explican las razones", ha argumentado Robles.

La ministra ha explicado que la de Irán fue "una guerra que no tenía el apoyo del Derecho Internacional" y que, porque España está comprometida la paz, nunca va a apoyar nunca "ninguna actuación militar que no tenga un apoyo del Derecho Internacional".

"Nos alegramos y nos felicitamos que se haya llegado a un principio de acuerdo de paz", ha añadido, para acto seguido exigir que el alto el fuego sea extensivo a Líbano, donde hay 700 militares españoles "que están viviendo una situación muy complicada y muy difícil".

Tras decir que prefiere "no entrar en polémica", ha detallado que muchos de sus homólogos de la Alianza hoy han dado "públicamente las gracias a España" por su participación en varias misiones de la OTAN como en Lituania o Eslovaquia.

"Por tanto, todos los países de la Alianza Atlántica saben que España está plenamente comprometida (...) Hemos dicho siempre que esto no es un tema de cantidad, es un tema de cumplimiento de objetivos, y hoy por hoy los estamos cumpliendo", ha concluido