España.- Rufián insiste en una opción de izquierda distinta de Sumar y liderada por soberanistas: "O al carajo"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galile - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este jueves en la necesidad de impulsar una opción de izquierda distinta de la de Sumar y liderada por fuerzas soberanistas. De lo contrario, augura, "la izquierda se va al carajo para años".

En dos apuntes publicados en la red social 'X' y recogidos por Europa Press, Rufián sostiene que Sumar tuvo detrás una "innegable operación mediática" cuando surgió frente a Podemos y cree que, años después, y con independencia de lo que opina cada unos sobre el partido que impulsó Yolanda Díaz, ahora sólo hay "una cosa clara": "O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años".

Por el momento, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y En Comú ya tienen firmado concurrir juntos a las próximas elecciones generales, reeditando la alianza Sumar con otra denominación que aún no se ha acordado.

VIVIENDA, CONDICIONES DE VIDA Y AUTODETERMINACIÓN

Pero Rufián ha querido dejar claro que ese espacio alternativo a Sumar debe ser liderado por las izquierdas soberanistas, en referencia a Esquerra, Bildu, el BNG, Compromís, la Chunta Aragonesista y Adelante Andalucía, a quienes ha apoyado en otros comicios.

Según explica, esa alternativa debe tener un programa común que en su opinión debería tener como ejes fundamentale la vivienda, las condiciones de vida y el derecho de autodeterminación que reclaman los soberanistas.

Además, plantea que en ese espacio que promulga debe haber confluencias de colaboración mutua provincia a provincia, "con generosidad y con la calculadora en la mano". "Y donde no haya acuerdo, primarias", ha añadido.

"EL NO POR EL NO ES ABSURDO E INFANTIL"

Tras remarcar que su idea sólo es una propuesta y que se puede "criticar y enmendar", Rufián reitera que la "ridiculización" y el "no por el no" no sólo es "absurdo", sino "infantil", singularmente viniendo de espacios, medios, programas, tertulias y periodistas "que serán literalmente cerrados y cancelados" por un hipotético Gobierno del PP y Vox.

"Quien crea que su bandera (y su buen resultado electoral particular) le va a proteger o es un inconsciente o es un negligente", ha remachado.

El portavoz de Esquerra en Madrid, que viene defendiendo la unidad de las izquierdas en contra de la posición de la Ejecutiva de su partido, concluye su reflexión en la mencionada red social con una pregunta: "Si una propuesta es imposible para los partidos, pero evidente para la gente, ¿quién se equivoca?".