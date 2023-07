Sánchez anuncia una ley para limitar los tiempos de espera en la Sanidad si gana las elecciones

Cree que Feijóo "se va a llevar un disgusto" en las elecciones y pide no volver a fantasmas del pasado como el conflicto en Cataluña



MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que si gana las elecciones generales del 23 de julio aprobará una ley para limitar los tiempos de espera en la Sanidad pública.

Así ha indicado que su compromiso para la próxima legislatura es sacar adelante una ley de tiempos de atención máximos para que los pacientes no tengan que esperar mas de 120 días para someterse a una intervención quirúrgica.

Además, esta norma fijará un máximo de 60 días de espera para una cita de consultas externas, 30 días para una prueba complementaria y solo 15 días para una consulta de salud mental para menores de 21 años. Sánchez ha realizado este anuncio en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

LA CULTURA AMENAZADA CON CENSURA

Por otro lado, ha respondido al líder del PP , Alberto Núñez Feijóo que en una entrevista en el mismo informativo realizada este miércoles afirmó que estos son los últimos días del sanchismo porque el PSOE perderá las elecciones el 23 de julio.

Sánchez ha respondido que Feijóo "se va a llevar un gran disgusto" porque, a su juicio, en estos comicios se dirime si el país sigue avanzando cuatro años más o entra en este "túnel del tiempo" que supondría un Gobierno de PP y Vox, según ha alertado.

Para el presidente prueba de esta involución es que el sector de la cultura está viendo amenazada "con la censura" su actividad en lugares donde gobiernan los dos partidos de la derecha.

"Ayer fueron el colectivo LGTBI, anteayer las mujeres, el día anterior los sindicatos, con ese debilitamiento que están haciendo de las estructuras del diálogo social allí donde gobierna el PP con Vox", ha seguido.

Por este motivo ha indicado que en estas elecciones no solo van a pedir la confianza del votante socialista tradicional sino de todas aquellas personas "que no han votado nunca al PSOE pero no quieren ese "tráiler de película tenebrosa" que para Sánchez suponen los pactos sellados hasta el momento entre estas formaciones.

FANTASMAS DEL PASADO: PUIGDEMONT Y LA CORRUPCIÓN

Además, Sánchez ha pedido no volver a lo que considera "viejos fantasmas del pasado". "Se llame Puigdemont, se llame Abascal, se llame el conflicto en Cataluña, se llame la corrupción", según ha señalado.

En este sentido considera que hay dos elementos fundamentales en la campaña, el mencionado anteriormente y la economía y el empleo, que no está perfectamente, pero sí mucho mejor que hace cuatro años, según ha defendido.

"Por tanto, a quien le interese el empleo y la economía, hombre, no deroguemos aquello que está funcionando, que es una política económica que es vanguardia en Europa", ha añadido.

VUELVE A DEFENDER LA LEY DEL SÍ ES SÍ

Por otro lado, Sánchez ha defendido que la ley del sólo sí es sí ha sido "buena" para "frenar" las agresiones sexuales, para "poner sobre la mesa recursos y atención especializada". Además, ha subrayado que "hay 3.200 sentencias con pena de prisión para personas que cometen agresión sexual".

"Hubo unos efectos absolutamente indeseados, que corregimos, he asumido ese error en primera persona, dije que íbamos a resolverlo y lo hemos resuelto, he pedido perdón y he asumido esa responsabilidad. Pero le digo una cosa, esta ley del sí es sí es buena para frenar uno de los auténticos dramas que sufren las mujeres en nuestro país que se llama agresión sexual", ha precisado Sánchez.

Además, ha advertido del hecho de que "PP y Vox" digan "que la violencia de género es ideología" o que estén tomando medidas en ayuntamientos como prohibir las concentraciones contra los asesinatos por violencia machista. "Por ahí empieza todo, el banalizar, el frivolizar, el decir no pasa nada", ha avisado Sánchez.

Por último, sobre si piensa que la relación en un futuro gobierno de coalición entre PSOE y Sumar sería más fácil de lo que ha sido con Unidas Podemos, Sánchez ha respondido de forma categórica: "Rotundamente sí", ha zanjado.