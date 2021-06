Sánchez desearía que la Generalitat acuda a la cena del Rey en Barcelona por tratarse de una visita de Estado

"La decisión que vamos a tomar no es por los afectados, es por la sociedad", ha dicho Sánchez sobre los indultos que aprobará el Gobierno

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este miércoles "deseable" que la Generalitat acudiera a la cena que preside el Rey Felipe VI esta noche en Barcelona, teniendo en cuenta que se trata de una visita de Estado, la del presidente de la República de Corea, que se encuentra desde ayer en España. En cuanto a los indultos que tiene previsto aprobar el Gobierno, ha señalado: "la decisión que vamos a tomar no es por los afectados, es por la sociedad".

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien ha viajado a España para hacer pública la aprobación del Plan de Recuperación presentado por España en Bruselas.

El jefe del Ejecutivo ha sido preguntado por cómo le gustaría que fuera el reencuentro de la Generalitat de Cataluña con la Jefatura del Estado, dado que hoy el Rey preside una cena para inaugurar el seminario organizado por el Círculo de Economía y el presidente de la Generalitat no acudirá. Tampoco lo hará el vicepresidente, que ayer declinó asistir y lo hará la Consejera de Presidencia.

"Cuando hablamos de una visita de Estado y esta es la primera que se realiza en España tras la pandemia, con la asistencia del Presidente de la República de Corea, sería deseable que estuvieran todas las instituciones públicas representadas", se ha limitado a responder Pedro Sánchez, sin entrar a valorar si debería ser el presidente Pere Aragonés quien acudiera a ese acto.

PIDE UN "VOTO DE CONFIANZA" A QUIEN TENGA REPARO CON LOS INDULTOS

Según el jefe del Ejecutivo español, la sociedad española tiene que reparar un dolor, un "desgarro emocional" y un problema que sufrió en 2017. Por ello, ha pedido a los españoles y "sobre todo y en particular" a los catalanes que sean conscientes de que la "decisión que va a tomar" el Gobierno "no es por los afectados", sino para construir "concordia, convivencia" y superar el "desgarro" que provocaron los acontecimientos de hace 4 años en Cataluña, con la aprobación de las leyes de desconexión, la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia. "La decisión que vamos a tomar no es por los afectados es por la sociedad", ha señalado Sánchez.

El presidente ha insistido en que habrá personas que tengan muchos reparos y dudas sobre la decisión y les ha vuelto a pedir un "voto de confianza" para que, ha dicho, "entre todos hagamos un ejercicio de magnanimidad" que ayude a superar el desagarro emocional y mirar al futuro.

Los periodistas también han preguntado a la presidente de la Comisión Europea si en Europa se veían bien o no los indultos que está preparando el Gobierno de Pedro Sánchez para los independentistas, pero Von der Leyen no ha respondido a esta cuestión.