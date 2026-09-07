Sánchez se erige en "punta de lanza" progresista frente a la ultraderecha mundial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne hoy en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político, que se inicia con la crisis en Ceuta como telón de fondo y que estará marcado por la evolución de la an - Diego Radames / Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes a España como la "punta de lanza de las políticas progresistas" y la "vanguardia del avance frente a los reaccionarios", defendiendo que el Gobierno de coalición progresista es "hoy más necesario que nunca" ante el terreno que, según ha advertido, está ganando la ultraderecha en Europa y en el mundo.

Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención ante la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada en el Congreso con motivo del arranque del nuevo curso político, donde ha asegurado que "toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico" está atacando a España. "Por algo será", ha apostillado.

"Tras ocho años de Gobierno progresista, España es la demostración de que lo contrario a su odio es nuestro avance", ha proclamado el líder socialista, quien ha utilizado los resultados electorales de este domingo en Sajonia --donde ha ganado con un 44% de los votos Alternativa por Alemania-- como "un aviso" y también como "una constatación" de su tesis.

A su juicio, esos resultados suponen que "la amenaza ultra", debido "en gran medida a la rendición de la derecha tradicional", está ganando terreno "en Europa y en el mundo". Pero también constituyen, según Sánchez, la confirmación de que un Ejecutivo como el de coalición progresista español "es hoy más necesario que nunca".

"El mundo, por tanto, nos mira. Somos la guardia del avance frente a los reaccionarios. La punta de lanza de las políticas progresistas que están permitiendo crecer y crear empleo, fortalecer el Estado del bienestar y dar una respuesta justa a las transformaciones digital y ecológica", ha enfatizado.

UNA DERECHA "CADA VEZ MÁS ULTRA"

El jefe del Ejecutivo ha defendido que desde España están demostrando que a los reaccionarios se les frena con más derechos y siendo, frente al los gobiernos autonómicos de PP y Vox, "el baluarte de la España de las libertades". "O las defendemos nosotros y nosotras o no lo va a hacer nadie", ha proclamado, antes de asegurar que no aceptarán "ningún retroceso" en feminismo, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGTBI o lucha contra la violencia machista.

En la recta final de su intervención, Sánchez ha afirmado que los socialistas saben a qué se enfrentan y ha señalado directamente a "la alianza de una involución entre la derecha cada vez más ultra y una ultraderecha cada vez más crecida".

Según el secretario general del PSOE, esa alianza se resume en "recortar derechos y libertades", "privatizar el Estado del bienestar" y "fracturar la convivencia". Sánchez ha asegurado que antes utilizaron la crisis financiera y que ahora "algunos quieren utilizar la guerra y el rearme". "En definitiva, lo de siempre, el odio y el miedo", ha añadido.

"LA DERECHA TRADICIONAL YA SE HA MIMETIZADO CON LA ULTRADERECHA"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha tomado la palabra al inicio de esta reunión interparlamentaria, ha señalado que 80 años después de la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial, ha ganado con un resultado "aterrador" las elecciones en una región alemana "una fuerza abiertamente nazi, que reivindica el peor de nuestros pasados y la historia más negra", en referencia a la victoria por un 44% de los votos de Alternativa por Alemania en Sajonia.

Ante esta situación, ha asegurado que los socialistas tienen por delante "no un objetivo, sino una misión" porque, a su juicio, son "más necesarios que nunca" y constituyen "su único freno".

López ha denunciado los "insultos", "amenazas" e incluso "agresiones" que están sufriendo los socialistas, especialmente sus compañeras, a las que ha definido como "diana de la permanente violencia que está desatada en las redes y a veces también en las calles".

Y ha llamado a no dar "ni un paso atrás" porque "la ultraderecha amenaza absolutamente todo" lo conseguido durante generaciones y está dispuesta a "arrasar con todo". "La libertad les molesta, la igualdad les molesta, el Estado del bienestar, que es la expresión de la justicia social, les molesta. La democracia les molesta", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz ha afirmado que la derecha tradicional "ya se ha mimetizado" con la ultraderecha "adoptando su vocabulario, lemas y frases". "Sólo quedamos nosotros para frenarles", ha proclamado López, contraponiendo el "fanatismo y el odio" con los "valores y la educación" de los socialistas. "No hay nadie más con la fuerza y con la convicción suficiente como para frenarlos", ha concluido.