Sánchez insiste en que PSOE y Sumar deben continuar "pese a las discrepancias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), durante la Cumbre con los Balcanes Occidentales, en la sede del Consejo Europeo, a 17 de diciembre de 2025, en Bruselas (Bélgica). Los líderes europeos han tenido ocasión de abordar el estado de las candidatu - Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool UE

BRUSELAS, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la coalición entre PSOE y Sumar debe continuar hasta el final de la legislatura en el año 2027 "pese a las dificultades", después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volviese a pedir una renovación de ministros en el Ejecutivo.

Además ha rechazado que su Gobierno tenga responsabilidad en el auge de Vox en las encuestas y ha culpado únicamente al Partido Popular y a la "derecha mediática" por el "blanqueamiento" que a su juicio han llevado a cabo de la formación de Santiago Abascal.

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos de este jueves en Bruselas --la última de 2025-- Sánchez ha salido al paso de las insistentes llamadas de atención del socio minoritario del Gobierno, que en los últimos días ha pedido cambios profundos en el Consejo de Ministros y una reunión urgente con el PSOE, tras la sucesión de casos de acoso en las filas socialistas y los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente.

"Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar", ha señalado Sánchez al ser interrogado sobre si la formación de Díaz debe seguir en el Gobierno, una vez que han pedido renovar ministros y él se ha negado.

De este modo ha insistido en que tienen una "hoja de ruta de avances" que están implementando desde hace siete años y considera que tienen trabajo por delante "hasta el año 2027". Por ejemplo, apunta, están en plena negociación con los agentes sociales para un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional "que va a beneficiar a millones de trabajadores".

NO SE VE RESPONSABLE DEL AUGE DE VOX

A continuación, Sánchez se ha referido al "crecimiento demoscópico de la ultraderecha" que no se debe a la "acción" de su Gobierno, sostiene, sino al "blanqueamiento" ejecutado por el PP de Alberto Núñez Feijóo y los medios de comunicación de la "derecha mediática y opinadora".

En ese sentido Sánchez ha rechazado que se pueda equiparar a sus socios de Gobierno con la ultraderecha y ha señalado que el Partido Comunista --integrado en Unidas Podemos en la pasada legislatura y ahora en Sumar-- contribuyó a la lucha contra el franquismo y a la "democratización" mientras que Vox es un partido "nostálgico" de la dictadura.

En este momento, ha señalado, el PP ha asimilado como propio "el contenido y la forma de hacer política" de Vox y, a su juicio, componen una oposición "destructiva" que vota en contra de iniciativas beneficiosas para la ciudadanía "y para sus propias administraciones".