Sánchez pide movilizarse para frenar a la "matrioska de la ultraderecha": Feijóo, Abascal y Alvise

Vuelve a decir que quiere a su mujer Begoña Gómez y que va a defender su honorabilidad ante ataques "infames"



HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho una llamamiento a la movilización de los votantes socialistas para que acudan a las urnas este domingo 9 de junio y frenar así a lo que ha denominado como la "matrioska" de la ultraderecha en la que incluye al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal y también a Alvise Pérez.

Además, ha vuelto a pronunciar palabras de apoyo a su mujer, Begoña Gómez, y ha asegurado que defenderá su honorabilidad ante ataques "infames", después de que el juez la haya citado a declarar como investigada y en la víspera reapareciese junto a él en un acto de campaña.

Sánchez afirma que la "internacional ultraderechista" tiene tres siglas en estas elecciones europeas pero solo una, la del PSOE, les puede derrotar, según ha afirmado en un mitin de campaña en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto al líder del PSC, Salvador Illa y el Alto Representante de la Unión Europea para la Seguridad y la Política Exterior, Josep Borrell.

"¿Conocéis estas matrioskas, las muñecas rusas que las abres y contienen otra dentro?, pues eso es lo que le está pasando al Partido Popular y es una desgracia para España y para Europa", ha lanzado Sánchez que dice que "en la muñeca de Feijóo aparece la de Vox y ahora según las encuestas en la muñeca de Abascal aparece el inframundo de Alvise", ha añadido.

De este modo se refiere a la plataforma 'Se acabó la fiesta' liderada por Luis Pérez Fernández 'Alvise' que según algunos sondeos podría lograr representación en el Parlamento Europeo. "Los tres son la matrioska de la internacional ultraderechista en España y a los tres los vamos a frenar el próximo domingo votando a Teresa Ribera", ha señalado.

EL PP ASPIRA A "EMPATAR"

En la misma línea, Sánchez considera que el PP de Feijóo ha terminado "devorado" por la ultraderecha y considera que quedó patente en las últimas elecciones catalanas del 12 de mayo en las que Feijóo "copió" el discurso "xenófobo" de Vox, aunque en esos comicios el PP creció hasta los 15 escaños y Vox se mantuvo en 11.

No obstante, advierte de que siempre va a haber otra fuerza más radical y de este modo, al asumir sus postulados, según apunta, lo que hacen es "envalentonar aún más a los ultras".

Sobre la expectativas del resultado electoral del domingo, Sánchez dice que el PP empezó la campaña diciendo que iban a arrasar y a ganar al PSOE "por más de 10 puntos" y, según afirma, ahora han rebajado sus previsiones y aspiran a "empatar". "¿Ahora sabéis cuál es el lema del Partido Popular?, este partido lo vamos a empatar", ha señalado en tono irónico.

DEFIENDE A SU MUJER

Al mitin de este viernes no ha acudido la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, como sí hizo en la víspera en un acto en Benalmádena (Málaga) en plena polémica por la decisión del juez de citarla a declarar como presunta investigada. No obstante, ha habido menciones en las intervenciones y los socialistas han proyectado una imagen de ambos para mostrarles su respaldo.

Sánchez ha vuelto a dar las gracias por el apoyo que le están dando los socialistas "a mí y a mi familia" según ha señalado y ha criticado que la oposición le tache de lacrimógeno, por las cartas que ha dirigido a la ciudadanía en respuesta a las decisiones del juez que afectan a su mujer.

"A mí no me duelen prendas en decir que quiero a mi mujer, que voy a defender su honorabilidad ante los ataques infames de aquellos que solamente hacen oposición destructiva contra el adversario político", ha lanzado.

CELEBRA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL FMI

Por otro lado, Sánchez ha celebrado las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) conocidas este mismo jueves en las que mejora medio punto la expectativa de crecimiento este año 2024 hasta el 2,4%

"Hoy el FMI, que sabéis que es sanchista --ha ironizado el presidente--, ha dicho que España va a crecer un 2,4 este año, un 2,1 el próximo año y que vamos a seguir teniendo unas tasas de creación de empleo extraordinarias", ha afirmado. Por tanto, se reafirma en que la economía va "como un cohete" pues no, según indica, no lo dice él si no el organismo presidido por Kristalina Georgieva.

No obstante dice que aún hay muchas cosas por resolver como "la desigualdad" o la dificultad de muchos jóvenes y familias para acceder a una vivienda. En este sentido, asegura que el compromiso del Gobierno para esta legislatura pasa por impulsar políticas públicas para hacerlo posible.

Además, ha reiterado que tiene intención de agotar la legislatura y en las próximas elecciones generales, previstas para 2027 "volveremos a preguntar a la sociedad española si quiere otros cuatro años más de progreso, de avance y de derechos sociales", afirma.