España y Turquía celebrarán una cumbre bilateral en la segunda mitad del año en territorio turco

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

España y Turquía celebrarán una Reunión de Alto Nivel (RAN) en la segunda mitad de 2021 en suelo turco, según han desvelado este viernes los ministros de Exteriores de ambos países, Arancha González Laya y Mevlut Cavusoglu, al término del encuentro mantenido entre ambos en Madrid.

El objetivo de la cumbre, la séptima entre los dos países, ha explicado la ministra, será "empujar nuestra agenda bilateral, rica en lo económico, en lo energético, en las infraestructuras y en lo sanitario" y vendrá precedida de un encuentro empresarial.

Por su parte, Cavusoglu ha destacado las "excelentes relaciones" entre los dos países y ha indicado que ha cursado su invitación formal en nombre del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que también se ha reunido.

En este sentido, según ha informado Moncloa, Sánchez ha tenido ocasión de abordar con el ministro turco las "excelentes relaciones" entre los dos países, "socios estratégicos y aliados en el seno de la OTAN". Además, Cavusoglu ha agradecido las gestiones del presidente del Gobierno en favor de una solución dialogada en el Mediterráneo Oriental y su apuesta por el desarrollo de una agenda positiva con la UE.

El ministro turco ha coincidido con González Laya en la necesidad de mecanismos de seguimiento a los acuerdos alcanzados entre los dos países y ha puesto en valor el potencial de desarrollo de las inversiones en ambos sentidos, aunque se ha mostrado convencido de la posibilidad de "desarrollar las relaciones en todos los campos".

RELACIONES ENTRE LA UE Y TURQUÍA

El otro gran tema abordado en su encuentro ha sido el de las relaciones de la UE con Turquía. A este respecto, la ministra española ha apostado por "impulsar una agenda positiva" con este país, proceso en el que actualmente está inmersa la UE tras varios encontronazos en los últimos meses entre Ankara y algunos estados miembros, en particular Chipre y Grecia, con los que mantiene disputas territoriales en el Mediterráneo Oriental.

En este sentido, la jefa de la diplomacia se ha mostrado esperanzada por la postura mostrada por Cavusoglu tanto en lo relativo a Grecia, donde Ankara busca "la desescalada" como a Chipre, donde apuesta por una "solución negociada" a la división de la isla, ha explicado.

Por su parte, el ministro turco ha agradecido el apoyo que ha dado "siempre España al proceso de adhesión" de Turquía a la UE y ha defendido que su país apuesta por el diálogo y está convencido de la posibilidad de mejorar las relaciones con los Veintisiete.

Además, Cavusoglu ha sostenido que la UE tiene más que perder que ganar en su distanciamiento de Turquía y ha recordado el acuerdo migratorio alcanzado en 2016, ante la llegada masiva de refugiados sirios al país. "Turquía ha hecho todo lo que tenía que hacer y cumplido todo lo que tenía que cumplir", ha subrayado, insistiendo en que se trata de un "problema compartido con la UE".

Preguntado sobre la amenaza de la UE de nuevas sanciones a partir de marzo, Cavusoglu ha dicho que Turquía "no tiene miedo" y no le preocupa, sino que de lo que está preocupada es en "cómo podemos resolver los problemas y mejorar las relaciones" con los Veintisiete. Llegado el caso, ha añadido, "no nos afectará mucho".

Los dos ministros también han tenido ocasión de repasar otros temas de la agenda internacional en los que Turquía es un actor destacado, como Libia, donde su apoyo al Gobierno libio ha sido clave a la hora de forzar un acuerdo con las autoridades del este del país; Siria, donde controla una parte del territorio en el norte; o Nagorno Karabaj, donde ha sido un aliado fundamental del Gobierno de Azerbaiyán en el reciente estallido del conflicto con Armenia.