Víctimas del metro y de la dana unen su lucha frente al "maltrato institucional"

1101559.1.260.149.20260703180424 Familiares y amigos de las víctimas durante la celebración del acto de homenaje y conmemoración con motivo del 20º aniversario del accidente de metro de Valencia, a 3 de julio de 2026, en València. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALENCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Víctimas del accidente de Metrovalencia del 3 de julio de 2006 y damnificados por la dana del 29 de octubre de 2024 se han unido este viernes, en el 20 aniversario del siniestro ferroviario, para denunciar conjuntamente el "maltrato institucional" que han sufrido y agradecer el apoyo de la sociedad valenciana en sus respectivas luchas para recibir verdad, justicia y reparación.

"Nos consolaba pensar que habíamos puesto la semilla para que nunca más ningún colectivo tuviese que sufrir el maltrato institucional al que se vio sometida nuestra asociación. Pero, lamentablemente, vemos que estábamos equivocados y que la historia se repite", ha manifestado la presidenta de la Asociación Víctimas del Metro 3 Julio (AVM3J), Rosa Garrote, en el acto de homenaje por el 20 aniversario del accidente.

Este homenaje se ha celebrado junto al monumento instalado en el entorno de la curva donde descarriló un metro a las 13.03 horas del 3 de julio de 2006, en un accidente que costó la vida a 43 personas y provocó 47 heridos.

Al acto han asistido representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana, que causó 230 fallecidos. También ha habido presencia institucional y política, entre otros la ministra y líder del PSPV, Diana Morant; el vicepresidente y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el gerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Alfonso Novo, y concejales del Ayuntamiento de València como Mª José Ferrer San Segundo y José Luis Moreno. También ha acudido la exvicepresidenta de la Generalitat y futura candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra.

El homenaje, que ha tenido lugar justo a la hora en la que se produjo el accidente, ha contado con unas palabras de Rosa Garrote para hacer balance de los 20 años de lucha y para establecer un paralelismo con la lucha que afrontan los afectados por la dana casi dos años después de la tragedia de 2024. Se ha realizado una ofrenda floral y tres minutos de silencio, seguidos de un largo aplauso por parte de las personas que han acudido a darles apoyo. Además, ha actuado Pau Alabajos con la canción 'Línia 1' que dedicó a las víctimas del metro, en la versión adaptada por la dana.

En su discurso, Rosa Garrote ha agradecido a todas las personas y asociaciones que les han acompañado en su 20 años de lucha, tanto en las concentraciones que han venido celebrando en la plaza de la Virgen de València como en otros momentos, y ha puesto en valor la presencia de las víctimas de la dana. "Hoy es una reunión de viejos y nuevos compañeros de viaje. Y nos entristece un poco que, 20 años después, estas asociaciones se vean en una situación tan similar a la que vivimos en 2006", ha señalado.

TRAGEDIAS EVITABLES

A las víctimas del metro y a las de la dana les unen, ha subrayado Garrote, "muchas cosas más allá del dolor personal": "Nos une la necesidad de saber la verdad, de entender por qué murieron nuestros seres queridos a consecuencia de una tragedia que se pudo evitar. En nuestro caso, con una simple baliza; en el caso de la dana, simplemente mandando un mensaje de alerta, así de fácil. Tragedias evitables".

Además, ha recordado la "nefasta gestión posterior" tanto en el accidente de metro como en la dana: "Tanto unos como otros hemos sufrido primero la indiferencia de nuestros gobernantes y luego el insulto, acusándonos de estar politizados, de querer dañar su imagen, de tener intereses ocultos; sin querer entender que nuestra única intención es que depuren las responsabilidades por la muerte de nuestros familiares y, sobre todo, que no vuelva a pasar". Es por eso que ha afirmado que los minutos de silencio van dedicados a "43 más 230 fallecidos".

Respecto a las responsabilidades por el accidente de metro, Garrote ha indicado que en 2016, seis años después, llegaron las de gestión con las segunda comisión parlamentaria en Les Corts, junto al compromiso de establecer mecanismos para intentar evitar una tragedia similar, y en 2020 las judiciales "cuando cuatro de los ocho directivos de FGV fueron imputados por el accidente y reconocieron sus responsabilidades".

"Por fin se cambiaba la verdad oficial establecida por los dirigentes del Partido Popular valenciano, que el mismo día 3 ya estaban diciendo que el accidente había sido inevitable e imprevisible, que el único responsable era el conductor. Tanto la comisión de investigación de 2016 como la sentencia de 2020 dieron validez a nuestra lucha. Catorce años después, el fallo de la sentencia del 27 de enero de 2020 nos dio la razón", ha manifestado.

EL FINAL DE LA AVM3J, "CADA VEZ MÁS CERCA"

Ahora, Garrote ha asegurado que los objetivos de la asociación AVM3J están prácticamente conseguidos, ya que solo faltaba la reparación del monumento, que se ha realizado en los últimos meses, y queda pendiente incluir en esta obra una "parte digital" sobre el accidente, algo en lo que trabajan la productora valenciana Barret y el Ayuntamiento de València. Por tanto, "el final de la asociación se ve cada vez más cerca".

Y ha recalcado: "Nos hubiese gustado que este cierre llegara con otra novedad: que ninguna asociación de víctimas se viera menospreciada por el gobierno. Nos duele que nuestra lucha y dolor no haya servido para evitar ese maltrato a asociaciones que recogen nuestro relevo en la movilización ciudadana. Pero, aún así, nos vamos con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que estaba en nuestra mano y con la satisfacción de haber puesto todo nuestro empeño y esfuerzo en intentar construir una sociedad mejor".

La portavoz de AVM3J, Beatriz Garrote, ha defendido, en declaraciones a los medios, que este aniversario es "un buen momento para mirar atrás" y recordar que las víctimas del metro, "después de una larga travesía en el desierto", han logrado "derrotar esa versión oficial de que el accidente era imprevisible y inevitable, y demostrar todas las deficiencias que había en materia de seguridad y, sobre todo, el trato tan indecente que tuvo el gobierno valenciano de Camps y posteriormente de Fabra".

LECCIÓN A TODOS LOS VALENCIANOS

Por parte de las víctimas de la dana, Rosa Álvarez (Asociación Víctimas Mortales DANA) ha afirmado que los damnificados por el accidente de Metrovalencia dieron una lección a toda la sociedad valenciana, mientras ha lamentado que "los únicos que no la han aprendido" son los responsables del Consell con "una gestión criminal y un maltrato posterior".

"Las personas tienen dos caminos cuando pasa una negligencia como esta: o quedarte en casa y ver qué sucede o echarte a la calle y que te dé igual todo lo que digan de ti. Y esa es nuestra manera de actuar (...) Tenía claro que había unos responsables y que iban a pagar por ello", ha proclamado.

Mariló Gradolí (Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024) ha apuntado a las víctimas del metro como "referentes" y "ejemplo de dignidad" para los afectados por la dana, frente a un Consell "negligente" que se dedicó, a su juicio tanto el presidido por Carlos Mazón como el actual de Juanfran Pérez Lorca, "a insultar, manipular e intentar borrar todo rastro de responsabilidad y no asumir su propia".

Pero ha reivindicado: "La ciudadanía ha aprendido que, cuando tiene la verdad, puede conseguir lo que sea. Y lo vamos a conseguir con el ejemplo que nos dieron las víctimas del metro".

Y Álex Caraval, presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, ha alabado la lucha de las víctimas del metro "después de tanto tiempo con muchas cosas en contra". "Las asociaciones no tendríamos que existir. La justicia la tendría dar la administración a la que le competa. Pero si no la da, hay que salir a la calle, hacerse visible, insistir y buscar responsables", ha aseverado.