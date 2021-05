Vox votará a favor en la investidura a Díaz Ayuso y permitirá que forme gobierno

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este martes que su formación votará a favor en una futura investidura de la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y permitirá que forme gobierno en la Comunidad de Madrid, tras conocer los resultados electorales que dan 13 escaños a Vox con más del 98% de los votos escrutados.

Así lo ha señalado en rueda de prensa acompañado de la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, quien ha felicitado a Ayuso por sus resultados y ha señalado que Vox será "decisivo" para que se lleven a cabo políticas de libertad en la región.

"Nuestros escaños van a estar a disposición de la señora Ayuso para facilitar su investidura y para impedir que de ninguna manera la izquierda pueda gobernar en la Comunidad de Madrid. Votaremos a favor de la investidura de la señora Ayuso sin ningún tipo de duda", ha asegurado Abascal.

Asimismo, ha detallado que no hará falta una segunda vuelta para investir a Ayuso y que en primera vuelta Vox votará a favor de su investidura, aunque ha señalado que la candidata del PP tendrá que decidir si quiera gobernar "apoyándose en los partidos de izquierda" o en Vox. "Es una decisión que compete a la vencedora de las elecciones, nosotros ya hemos cumplido con nuestra obligación", ha aseverado.

Por su parte, Monasterio ha señalado que estos comicios suponen el "comienzo de cambio de rumbo para toda España" y que Vox ha "cumplido" al ser "clave" para frenar a la izquierda en Madrid. "Por eso estamos plenamente satisfechos", ha apostillado e igualmente ha recalcado que en los próximos días facilitarán la investidura de la presidenta.

Sin embargo, ha apuntado que Ayuso tendrá que elegir entre Vox o una abstención del PSOE y que la decisión está en su mano. "Vox es decisivo, hacen falta los votos de Vox para que no entre la izquierda en Madrid", ha destacado la líder de Vox en Madrid.

También, ha manifestado que su formación "ha cumplido" con el pueblo de Madrid en su función de "frenar a la izquierda" y ha afirmado que en estas elecciones se ha podido ver "el gran fracaso" del PSOE del presidente de España, Pedro Sánchez.

"VOX ESTÁ AQUÍ PARA QUEDARSE"

Seguidamente, Monasterio y Abascal han salido a una tarima en su sede ubicada en la calle Bambú a saludar a decenas de simpatizantes que se han acercado a celebrar los resultados junto a otros representantes como el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros; el secretario general, Javier Ortega Smith; o la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

"Os dijimos que la izquierda no iba a entrar en Madrid y la izquierda no va a entrar. Lo dijimos y lo hemos hecho, nosotros cumplimos siempre", ha trasladado Monasterio.

En la misma línea, ha enfatizado que sin el apoyo de Vox, Ayuso no puede ser presidenta regional. "No lo han conseguido, Vox está para quedarse y van a tener que reflexionar. No van a poder con nosotros", ha continuado.

Asimismo, la candidata considera que su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se tiene que ir a "reflexionar porque ha quedado el último". "Vamos a sacar del Gobierno de la nación a la izquierda y este es el primer punto del camino para recuperar España", ha ensalzado.

Considera que el resto de formaciones tienen que asumir que Vox es "decisivo y fundamental" para recuperar las políticas de libertad y ha destacado que en estos dos años harán respetar sus ideas y su programa en la Comunidad de Madrid.