Especialistas iberoamericanos llaman desde Madrid a reforzar las redes de indicadores

Especialistas de las redes RICYT e ÍNDICES, que coordina la OEI - CEDIDA

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Especialistas y representantes de organismos nacionales de estadística de más de quince países iberoamericanos han coincidido esta semana en Madrid en la necesidad de reforzar y dar continuidad a las redes regionales de indicadores como herramienta clave para afrontar los retos comunes de la región en materia de ciencia, tecnología y educación superior.

Así lo han puesto de manifiesto en las conclusiones de la XIX Reunión del Comité Técnico de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y del XII Taller Iberoamericano de Indicadores de Educación Superior (Red INDICES), celebradas del 6 al 8 de julio en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y organizadas por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Durante las jornadas, los participantes han subrayado el valor estratégico de contar con indicadores comparables a nivel regional que permitan ofrecer un diagnóstico compartido sobre la situación de la ciencia, la tecnología y la educación superior en Iberoamérica. De acuerdo con los especialistas asistentes, este tipo de información constituye un insumo fundamental para la formulación de políticas públicas, programas e iniciativas orientadas a reducir brechas sociales y territoriales, así como a mejorar la calidad y el impacto de los sistemas científicos y educativos.

En este sentido, los expertos han destacado los avances alcanzados en el desarrollo de nuevos indicadores y en la mejora de los existentes, con especial atención a ámbitos como la transferencia de tecnología, la percepción pública de la ciencia, el financiamiento de la educación superior o la caracterización del personal académico. Asimismo, se han acordado nuevas líneas de trabajo para fortalecer la comparabilidad internacional de los datos y avanzar hacia sistemas de información más robustos y alineados con las prioridades de los países.

Uno de los principales resultados del encuentro ha sido la propuesta de un párrafo para su inclusión en la Declaración de la II Conferencia Iberoamericana Ministerial conjunta de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrará los próximos 21 y 22 de octubre en Alicante. En él, los integrantes de ambas redes destacan el valor de la información comparable como base para la toma de decisiones y hacen un llamado a los gobiernos de la región a continuar apoyando y fortaleciendo estos espacios de cooperación técnica.

“Instamos a la continuidad y el fortalecimiento de estas redes como espacios de discusión horizontal para la producción de información, la búsqueda de soluciones comunes y el desarrollo de capacidades técnicas”, recoge el texto consensuado, que será elevado a las autoridades ministeriales.

Las reuniones de RICYT e INDICES, coordinadas por la OEI a través de su Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS), se consolidan así como plataformas clave para la cooperación regional en materia de producción estadística, intercambio metodológico y generación de conocimiento aplicado a la toma de decisiones públicas.