De la Espriella anuncia la captura en España del cerebro de una masacre de siete personas en 2024 en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado la detención en la ciudad española de Tarragona de Jhonatan Alexander Castrillón Arango, alias 'Pirry', señalado como autor intelectual de la masacre de siete trabajadores en una finca en Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste), en junio de 2024.

"Nuestra Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y en coordinación con la Policía de España, ha capturado hoy (martes) en Tarragona a Jhonatan Alexander Castrillón Arango, alias 'Pirry', requerido con fines de extradición y mediante circular roja de la Interpol", ha informado el mandatario en un mensaje en redes este martes.

Según ha explicado el líder ultraderechista, Castrillón era el "segundo cabecilla del grupo narcoterrorista 'La Mesa'", estructura criminal que opera en el Valle de Aburrá, ubicado en el centro-sur de Antioquia, así como en el oriente del departamento. Alias 'Pirry', ha agregado el mandatario, "es requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y concierto para delinquir".

"A los criminales los vamos a buscar dentro y fuera de Colombia. Pueden cruzar fronteras, cambiar de escondite o intentar desaparecer: nuestra Fuerza Pública los encontrará y los pondrá ante la Justicia", ha recalcado el dirigente latinoamericano.