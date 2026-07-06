De la Espriella anuncia que los líderes de Los Pepes aceptan desmovilizarse y someterse a la Justicia colombiana

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que los cabecillas de la organización criminal Los Pepes, que opera en Barranquilla, han informado de su disposición de someterse a la Justicia, después del ultimátum que lanzó a los grupos armados hace un par de semanas.

De la Espriella ha contado que los "delincuentes" Digno José Palomino y Aldair Montealegre, líderes de este grupo criminal dedicado principalmente a la extorsión y al microtráfico en Barranquilla y el Atlántico, se ha puesto en contacto para "someterse a la justicia con la ley actual".

Está previsto que este mismo lunes dé instrucciones al ministro de Defensa designado "para que coordine el procedimiento correspondiente para judicializar a estos bandidos", según ha contado este domingo durante una alocución difundida a través de redes sociales para detallar algunas de sus próximas medidas.

Asimismo, ha informado de que hablará con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que designe a un fiscal y un grupo de policía judicial para que den seguimiento a todo este proceso "conforme a la ley colombiana".

"A los demás criminales les digo claramente, les queda menos de un mes para tomar la misma decisión. De lo contrario, lo van a lamentar", ha advertido el presidente electo, en alusión al ultimátum que presentó a los grupos ilegales hasta el próximo 7 de agosto para dejar las armas y someterse a la Justicia.

Los Pepes son una organización criminal que opera principalmente en Barranquilla y que surgieron de una escisión de otra banda local, Los Costeños, con quienes han venido firmando pactos de no agresión, uno de los últimos a principios de este año, si bien sus cruentas disputas siguen vigentes.

Palomino se encuentra en prisión, mientras que el paradero de Montealegre, por cuestiones de seguridad, no ha sido revelado. Ambos dirigen una organización de unos 400 hombres, según cifras de Inteligencia.