De la Espriella anuncia "ofensiva total" de las fuerzas de Colombia contra el ELN y disidencias de las FARC en Arauca

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante un acto el 26 de agosto de 2026 (archivo) - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado una "ofensiva total" contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Arauca y ha resaltado que las autoridades "no se van a conformar" con lo que ya se ha conseguido en materia de seguridad.

"He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC", ha dicho tras un consejo de seguridad en Arauca. "Esos miserables narcoterroristas sabrán, en la 'Era del Tigre' --en referencia a su mandato como presidente--, cómo es que la voluntad política se materializa en hechos concretos de decisión para defender la seguridad de los colombianos", ha destacado.

"Vamos a golpear a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas, a sus estructuras, a su logística, y, por supuesto, a su financiación, los testaferros", ha reseñado el mandatario. "Todo el que participe en eso va a caer, y le va a caer todo el peso de la ley", ha argumentado, según un comunicado publicado por la Presidencia del país sudamericano tras la reunión.

Así, ha recalcado que los resultados obtenidos a nivel de seguridad hasta ahora no son suficientes. "Vamos por más, no nos vamos a conformar con lo que ya se ha conseguido", ha indicado De la Espriella, quien ha destacado que los homicidios han caído un 56,3% en Arauca entre el 7 de agosto y el 15 de octubre, mientras que los ataques contra las fuerzas de seguridad "han disminuido un 71%, frente al mismo periodo del año anterior".

"Cuando el Estado se decide, derrota a los bandidos. Cuando los bandidos están ganando, es porque está asociado con el Gobierno, con el Estado, y eso no lo vamos a seguir permitiendo", ha argumentado, al tiempo que ha anunciado la decisión de "reforzar la fuerza pública, la Inteligencia y las operaciones para proteger a las comunidades, a los soldados y a los policías", además de reforzar "el control terrestre y fluvial de la frontera" para hacer frente a la criminalidad.

Por todo ello, ha trasladado a los cabecillas del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y a la Estructura 10 de las FARC que "tienen los días contados"."Vamos por ustedes. Cuando menos lo piensen, una bomba caerá sobre el campamento. Los vamos a derrotar", ha dicho De la Espriella, quien ha incidido que los líderes de estos grupos "son un cáncer de Colombia". "Los vamos a acabar", ha insistido.

El presidente colombiano ha adelantado además que las autoridades van a expulsar de Arauca a los extranjeros responsables de diversos delitos y crímenes. "Tenemos identificados ya a los extranjeros que están aquí con distintas anotaciones. Se van derechitos para su país. Aquí no vamos a permitir extranjeros haciendo fechoría", ha asegurado, sin más detalles sobre su número o los delitos que se les imputan.

El departamento de Arauca, situado en la frontera con Venezuela, es uno de los más afectados por la violencia y cuenta con la presencia de efectivos del ELN y las disidencias de las FARC, que también han protagonizado enfrentamientos entre ellos por el control de territorios, además de llevar a cabo ataques contra elementos de las fuerzas de seguridad colombianas.