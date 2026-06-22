De la Espriella asegura que durante su mandato "no habrá persecuciones" y llama a Cepeda a no "sembrar el terror"

El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, según el preconteo, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, según los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella, ha aseverado este domingo que durante su futuro gobierno, de confirmarse los mismos, "no habrá persecuciones" contra quienes piensan diferente, a la par que se ha dirigido a su rival en las urnas, el izquierdista Iván Cepeda, para instarlo a no "sembrar el terror".

"Tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro: ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror", ha espetado el ultraderechista en un discurso desde la ciudad de Barranquilla en el cual ha llamado a Cepeda a que "no se equivoque" porque, ha defendido, "ya sabe lo duro que muerde el tigre".

De acuerdo con los resultados del preconteo, el ganador de estos comicios es la alternativa del movimiento Defensores de la Patria, con un 49,66% de los votos frente al 48,7% obtenido por Cepeda, según el preconteo preliminar que ya va por el 99,99% de las mesas informadas.

Durante su intervención ante una gran multitud de personas reunidas en Barranquilla, De la Espriella se ha dirigido a la ciudadanía con frases como "Colombia, aquí está tu tigre", "Colombia, aquí está tu presidente" u "hoy más que nunca estoy firme por la patria", tras lo cual ha sostenido que "esta victoria no pertenece a un hombre, a un partido o región" sino "a Colombia entera".

Acto seguido ha insistido en su intención de gobernar "para todos los colombianos", votaran o no por él, esgrimiendo que durante su mandato "no habrá retaliaciones, ni persecuciones" porque, ha defendido, "en democracia no existen enemigos irreconciliables" sino "compatriotas que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos".

"Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación, la noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden: la patria milagro", ha celebrado sumando que durante el mandato que arrancará próximamente "el Congreso de la República podrá legislar sin presiones de parte del Gobierno", así como que los "gobernadores y alcaldes podrán dirigir los destinos de su territorio, con el Gobierno nacional como aliado".