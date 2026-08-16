De la Espriella exige revisar los nombramientos del Ministerio de TIC y verificar los antecedentes de sus aspirantes

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha reclamado este sábado a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, una revisión inmediata de los nombramientos realizados en el seno de su equipo, ante las dudas planteadas sobre algunas de las personas que podrían incorporarse al Gobierno.

De la Espriella se ha dirigido directamente a Falla a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que le ha pedido que examine con especial atención las designaciones y compruebe los antecedentes y actuaciones de los candidatos a ocupar responsabilidades dentro de la Administración.

"Ministra Alexandra Falla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno", ha señalado.

El mandatario ha señalado además que cualquier eventual incompatibilidad con los principios y directrices del Ejecutivo debe ser abordada de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

"Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad", ha apostillado.

De la Espriella ha subrayado finalmente que el desempeño de responsabilidades públicas debe estar ligado a criterios de coherencia, preparación y compromiso con el país, en un mensaje que sitúa bajo escrutinio los procesos de selección dentro del Ministerio.