De la Espriella nombra a una ministra de Uribe para encabezar la Embajada de Colombia en EEUU: "La más importante"

Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este lunes el nombramiento de la exministra María Consuelo Araújo como la nueva embajadora del país en Estados Unidos, con quien tratará de reconstruir los lazos tras las tensiones entre la Administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro.

"Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro", ha indicado en sus redes sociales, tras obtener el "beneplácito" de Washington.

El mandatario se ha mostrado "honrado y feliz" por nombrar a Aráujo, que ha subrayado su "experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia", al frente de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, la "más importante" para su Ejecutivo.

"Bienvenida, querida Conchi, al Gobierno de la Patria Milagro", ha remachado De la Espriella.

Araújo se ha desempeñado como ministra de Exteriores así como de Cultura durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006). Asimismo, ha ocupado varios altos cargos en la Administración colombiana, si bien también ha trabajado en el sector privado.