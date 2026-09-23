De la Espriella ordena militarizar Santa Marta ante la amenaza de paro armado de un grupo narcoparamilitar de Colombia

Archivo - Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, toma posesión del cargo en Cali, Colombia. - Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este miércoles la militarización de la ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, ante la advertencia de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como 'Los Pachenca', que operan principalmente en el norte del país.

"A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas", ha dicho a través de un vídeo en redes sociales.

"La militarización de Magdalena continúa y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente", ha afirmado de la Espriella. Tras la muerte del segundo jefe de las ACSN este lunes, la ciudad se ha visto envuelta en quemas de coches, comercios cerrados y bloqueos de la Ruta del Sol.

"A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia", ha advertido.

De la Espriella, que se ha desplazado hasta Santa Marta para liderar las acciones del Gobierno, ha asegurado que "el Estado no se arrodilla ante los criminales".