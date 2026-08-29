De la Espriella pone fin oficialmente a los procesos de diálogo con grupos armados en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (archivo) - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha terminado formalmente con el diálogo abierto con grupos armados por el expresidente Gustavo Petro con la intención de lograr la "paz total".

El mandatario ha firmado nueve resoluciones con las que se acaba con los espacios de negociación abiertos con las guerrillas de alias 'Calarcá', los Comandos de la Frontera y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Son tres resoluciones por cada uno de los espacios de diálogos clausurados en las que se recuerda que la última palabra en los procesos de paz la tiene el presidente. Asimismo, se hace un resumen de todo lo adelantado en cada uno de los procesos y menciona los que considera como incumplimientos que provocan el final de las conversaciones de paz.

"No obstante haberse instalado la Mesa de Diálogos de Paz, se han presentado diversos acontecimientos que permitieron al Gobierno nacional concluir el incumplimiento de los acuerdos pactados (...), haciendo imposible evidenciar la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil del grupo armado al margen de la ley", recoge la Resolución 342 de 2026 sobre la negociación con la guerrilla liderada por 'Calarcá'.

Por eso se toma la decisión de "terminar la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley, el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, por ausencia de voluntad de paz".

Asimismo se retira el reconocimiento como representantes del grupo disidente para el diálogo a Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús de González, Alexander Díaz Mendoza, Diana Carolina Rey Rodríguez, Farby Edison Parra Parra, Javier Alfonso Veloza García, Carlos Eduardo García Téllez, Willinton Henao Gutiérrez y Elkin Damián Quintero Duran. También se le revoca el reconocimiento de jefa negociadora por parte del Estado colombiano a Gloria Quiceno y a los otros miembros del equipo del gobierno.

En otras de las resoluciones se toma la misma decisión con la mesa de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, uno de los grupos que se conocía como Comandos de la Frontera y que estaban concentrados en la zonas de ubicación transitoria a la espera de definir la ruta para entrega de armas.

En cuanto a los Conquistadores de la Sierra Nevada su respectiva resolución especifica que "no obstante haberse instalado el Espacio de Conversación Sociojurídico entre los representantes autorizados por el Gobierno nacional y los miembros representantes de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), se han presentado diversos acontecimientos que han debilitado las conversaciones y no ha sido posible evidenciar la voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia".