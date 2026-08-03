De la Espriella ve la desobediencia civil de la izquierda colombiana como un intento de "desestabilizar la democracia"

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha arremetido este domingo contra los actos anunciados por el Pacto Histórico, partido izquierdista al que pertenece el mandatario saliente, Gustavo Petro, de cara al próximo 7 de agosto, jornada en la cual tendrá lugar su toma de posesión presidencial en la ciudad de Cali.

"La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia y no lo voy a permitir", ha advertido el político ultraderechista en una intervención en directo emitida en redes sociales.

De este modo se ha pronunciado De la Espriella sobre los actos anunciados por el Pacto Histórico, para dicha jornada en la cual el que fuera candidato a la presidencia por el mismo, Iván Cepeda, insistió en la víspera en que no serán llevadas a cabo "movilizaciones ni marchas", sino tres "concentraciones" en tres ciudades del país: Cali, Bogotá y Barranquilla.

"La oposición que nosotros ejercemos y vamos a ejercer en estos años, si bien es totalmente enfática, radical, coherente con nuestros principios, también será pacífica, no violenta, organizada y responsable además para que se dé en condiciones de democracia", aseveró Cepeda remarcando que el Pacto Histórico "actúa en democracia" y no "por fuera de los límites de la Constitución y la ley".

Con todo, el nuevo jefe del Ejecutivo colombiano ha afeado que "por primera vez un presidente saliente y su candidato perdedor derrotado, la bancada del presidente saliente en el Congreso, que es bastante grande, después de haber acudido todos ellos a todas las formas de lucha, han optado sin ninguna razón por no reconocer el triunfo de la democracia en las urnas y declarar una tal desobediencia civil" al Gobierno que representa.

Al hilo, De la Espriella ha llamado a no "normalizar" que "quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha y perdieron, estén preparando la desestabilización del país". Por ello, ha amenazado, hará "respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme". "El llamado a toda la patria es que no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido", ha espetado.

Cabe recordar que previamente el Pacto Histórico ya había anunciado que no acudirá a la toma de posesión, siguiendo así los pasos del senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda.