En estado grave un hombre de 49 años tras sufrir una agresión de arma blanca en un domicilio del centro de Madrid

Imagen de archivo de una ambulancia del Summa 112. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir una agresión de arma blanca este jueves de madrugada, sobre las 1.20 horas, en un domicilio ubicado en la calle Santa Bárbara del centro de Madrid.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado sanitarios del Summa 112, que han estabilizado al varón y lo han trasladado al hospital en estado grave tras presentar varias heridas de arma blanca en tórax, espalda y cara, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Policía Nacional ha abierto una investigación.