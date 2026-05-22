Estados Unidos.- Abascal se reúne con el embajador de EEUU en España y le traslada la "corrupción" del Gobierno

El líder de Vox, Santiago Abascal, se reúne con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr. - TWITTER @SANTI_ABASCAL

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este viernes con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., y le ha trasladado la "grave situación" que atraviesa España por la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha informado Abascal a través de su cuenta de la red social 'X', en un mensaje en el que ha adjuntado una fotografía con el embajador, le ha explicado "la grave situación que atraviesa España por los constantes escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y que también tienen una preocupante dimensión internacional".

Abascal mantiene lazos estrechos con la Administración de Donald Trump, y es uno de los aliados europeos del presidente estadounidense.