Albares asegura que ni EEUU ni España se plantean la salida estadounidense de las bases de Rota y Morón

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que ni Estados Unidos ni España se plantean en estos momentos la salida estadounidense de las bases de Rota y Morón, al tiempo que ha aclarado que rehusó participar en la reunión de la coalición para desbloquear Ormuz porque el Gobierno no quiere contribuir de ningún modo a nada que pueda "escalar esta guerra".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que Albares ha vuelto a defender una vez más la decisión del Gobierno de no permitir a Estados Unidos el uso de las dos bases de uso conjunto en suelo español en su operación militar contra Irán, recordando que conforme al convenio su uso "tiene que ser siempre conforme a la Carta de Naciones Unidas", algo que no ha ocurrido con esta acción "unilateral".

En este sentido, ha negado que se haya producido alguna consecuencia diplomática a raíz de la negativa del Ejecutivo. "¿Cómo va a tener consecuencias diplomáticas que un país decida soberanamente, dentro del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas? Sería el mundo al revés", ha esgrimido.

Preguntado sobre si hay algún tipo de contacto con Estados Unidos para una eventual retirada norteamericana de las bases de Morón y Rota, Albares ha indicado que "en estos momentos no es un tema que se plantee por ninguna de las dos partes".

Al negar su uso, ha añadido, lo que ha hecho España es ejercer su "poder soberano" y dejar claro que "ni vamos a participar, ni vamos a hacer nada que fomente, escale, permita seguir con el esfuerzo de una guerra a la que no le vemos ningún objetivo y que está teniendo consecuencias muy graves para la economía mundial y para los bolsillos de los españoles".

Este ha sido también el motivo que ha alegado para justificar que España no participara en la reunión organizada el jueves pasado por Reino Unido y que contó con otros 40 países que conforman la coalición que busca desbloquear el estrecho de Ormuz tras las restricciones impuestas por Irán a raíz de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"Yo fui invitado pero España decidió no sumarse a ella porque España no va a estar en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención, de fuerza o de seguridad que pueda escalar esta guerra", ha puntualizado el jefe de la diplomacia.

NO VE POSIBILIDAD DE MEDIACIÓN ENTRE EEEUU E IRÁN

Por otra parte, se ha referido a los esfuerzos de mediación que están intentando llevar a cabo algunos países como Egipto o Qatar, con cuyos homólogos conversó la víspera, y ha reconocido que se trata más de "contactos preliminares" que de una mediación propiamente dicha. Así pues, ha añadido, "todo indica que la guerra en todos sus frentes va a mantenerse".

"En estos momentos, desgraciadamente, no veo una posibilidad real de establecer una mediación para volver a la mesa de negociación", ha lamentado, subrayando que "para eso necesitamos involucrar a la vez a Estados Unidos y a Irán". "Sin que ambos estén claramente involucrados, será muy difícil reabrir el estrecho de Ormuz, será muy difícil ver una desescalada de esta guerra", ha reconocido.