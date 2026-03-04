Albares desmiente "tajantemente" a la Casa Blanca: "La posición sobre uso de las bases no ha cambiado ni una coma"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formació - Eduardo Parra - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" a la Casa Blanca, después de que su portavoz haya dicho que España habría accedido a cooperar militarmente con Estados Unidos, asegurando que la postura del Ejecutivo "no ha cambiado ni una coma".

"Lo desmiento tajantemente", ha sostenido en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press. "La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma", ha asegurado.

El ministro se ha pronunciado así después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, haya sostenido en rueda de prensa que hasta donde sabía "en las últimas horas" España habría "acordado cooperar con el Ejército estadounidense".

"No tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha añadido Albares, que podido escuchar las palabras de la portavoz y se ha mostrado visiblemente molesto. "Será la portavoz de la Casa Blanca pero yo soy el ministro de Exteriores", ha esgrimido, al ser preguntado sobre si Leavitt mentía, insistiendo en que la postura del Gobierno "no ha cambiado en absoluto".

Así las cosas, se ha remitido a la "declaración clara" que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha resumido la postura del Gobierno en un rotundo "no a la guerra", y ha sostenido que ha recibido numerosas "llamadas y mensajes de simpatía, de apoyo, de solidaridad" de colegas europeos y del resto del mundo, si bien no ha querido detallar quiénes "por discreción".

"Que hay muchos países y cada vez más en la posición de España y que hay una ola de solidaridad hacia España, en muchos casos es público", ha señalado, mencionando las llamadas de solidaridad que ha recibido durante la jornada Sánchez del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del presidente francés, Emmanuel Macron, así como las últimas declaraciones de este y del primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el conflicto en Irán.

ESPAÑA NO TEME A EEUU

Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno teme que Estados Unidos cumpla con la amenaza realizada la víspera por su presidente, Donald Trump, de imponer un embargo comercial, Albares ha respondido con otra pregunta. "¿Por qué iba a temer un país como España? ¿Por qué iba a temer un país que lo que hace es defender el Derecho Internacional, buscar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el resto del mundo?", ha inquirido.

"España es un país soberano, independiente, que toma sus decisiones de manera soberana sobre su propio territorio y sus decisiones soberanas en política exterior", ha esgrimido, recordando que en apartado comercial, las decisiones se toman en Bruselas porque España forma parte del Mercado Único y del euro.

Albares tampoco ha querido indicar si el Gobierno se plantea algún tipo de gestión diplomática con la Administración Trump para hacer valer su postura, subrayando que "no se mueve por movimientos de humor, de enfados o alegrías". "Nosotros tomamos nuestras decisiones siempre defendiendo los intereses de los ciudadanos españoles y garantizando que todo lo que hacemos está acorde con sus valores", ha añadido.

RECADO A FEIJÓO

En otro orden de cosas, ha trasladado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España". "Este es un momento para ser España" y para situarse frente a aquellos que "expresan el deseo de coerción hacia la libertad de nuestra soberanía", ha defendido.

A su juicio, "Feijóo lo que hace es volver a donde ha estado siempre el Partido Popular en materia de política exterior, al seguidismo, a ser el partido de la guerra", al tiempo que ha aprovechado para afearle que haya "tenido tiempo" para hablar con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, pero no con él, que es a quien "tendría que haber llamado".

Por último, tras las críticas del líder del PP, ha reivindicado que "el Gobierno lo que está haciendo es proteger la seguridad y la energía de los españoles". "No es el Gobierno de España quien ha iniciado esta guerra, que lo que hace es incrementar los precios de la energía y llevarnos a unas consecuencias que son en estos momentos imprevisibles", ha resaltado.