Albares traslada a su homólogo libanés su apoyo para incluir al país en el alto al fuego alcanzado por EEUU e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a su homólogo en Líbano su apoyo para la extensión del alto el fuego a este país, tras el acuerdo de tregua de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su perfil de la red social 'X', Albares ha anunciado su conversación con el ministro de Exteriores del Líbano, Youssef Raggi, en la que también ha trasladado el apoyo a su soberanía nacional, el rechazo a los ataques de Hezbollah y de Israel y el apoyo también a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul).

En otra publicación, el ministro español ha reiterado el "firme compromiso" de España con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, marco bajo el que debe extenderse, según Albares, el alto el fuego también al Líbano.

Además, ha señalado en una entrevista en 'RNE' que la comunidad internacional tiene que conseguir que se incluya al Líbano en los acuerdos, que cesen los bombardeos sobre Irán y también el "lanzamiento injustificado de misiles y de drones" desde este país a todo Oriente Próximo, así como la apertura del Estrecho de Ormuz. "Tiene que quedar abierto de manera segura para cualquier buque que quiera transitarlo", ha exclamado el jefe de la diplomacia española.

En cuanto a los bombardeos de Israel sobre el Libano, ha insistido en que éstos tienen que cesar: "Es inaceptable la invasión de Israel a un país soberano como Líbano", ha reprochado Albares, quien ha recordado que este país cuenta con un Gobierno soberano que, con ayuda internacional, estaba intentando desplegar su ejército en el Sur para desarmar a Hezbolá. Algo que, en su opinión, se ha "ido al traste" por los ataques de Israel a este país.

CONVERSACIONES CON QATAR

Albares ha reconocido también haber mantenido una conversación con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, acerca de la "buena noticia" que supone el alto el fuego en Oriente Medio y que "abre una ventana de esperanza".

"La reapertura de Ormuz y el paso libre y seguro son fundamentales", ha afirmado el ministro de Exteriores español, que también ha trasladado su apoyo a Qatar ante los "injustificados ataques iraníes" que, ha apostillado, deben cesar.

El jefe de la diplomacia española también ha conversado con su homólogo de Kuwait para reiterarle "el rechazo a los ataques que reciben de grupos no estatales". "Hemos abordado la importancia de la apertura libre y segura de Ormuz, y el apoyo de España a la mediación para un alto el fuego definitivo", ha escrito en 'X'.