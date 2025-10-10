Estados Unidos.- Bolaños afirma que España pactó con Rutte gastar solo el 2% en Defensa tras la propuesta de expulsión de Trump

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el acto de firma de un convenio marco entre el ministerio de la Presidencia y la ONCE, a 10 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Reprocha a Feijóo que quiera llegar al 5% y pide que explique de dónde va a recortar

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que España se comprometió a invertir el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa tras un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte y no de forma unilateral, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propusiera expulsar a España de la Alinaza por no firmar el 5% como el resto de miembros.

"El compromiso de gasto de España del 2% no fue un compromiso establecido unilateralmente por España, fue un compromiso que se acordó, que se firmó con el secretario general de la OTAN en la última cumbre", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios desde el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia.

Asimismo ha reiterado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidió llegar solo hasta el 2% para no reducir partidas sociales y ha exigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que explique en qué areas aplicaría recortes, dado que se ha mostrado partidario de incrementar el compromiso de España hasta el 5%.

Bolaños considera que Feijóo expresó esa posición porque "no tendrá ningún problema en recortar el Estado del Bienestar y el gasto social en España" y considera que es importante que los ciudadanos conozcan donde piensa reducir la inversión. Al mismo tiempo ha recalcado que para el Ejecutivo actual el gasto social es "fundamental" como gobierno socialdemócrata.

Bolaños ha insistido además en que España es un socio "leal" y "de pleno derecho" de la OTAN y ha asegurado que "lo va a seguir siendo" después de que Trump abogase por echar a España por no querer llegar al 5% en el año 2035.

"Solicité que pagaran el 5% no el 2% y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado, España (...) Francamente quizá deberían expulsarlos de la OTAN", lanzó este jueves en una rueda de prensa en La Casa Blanca junto al presidente de Finalndia, Alexander Stubb.