Borrell desecha las amenazas de Trump y recuerda que España acoge importantes bases militares estadounidenses

VALENCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha menospreciado este jueves las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de represalias contra España por destinar el 5% de su PIB a defensa y le ha recordado que España acoge las importantes bases militares estadounidenses de Rota (Cádiz) y la de Morón (Sevilla).

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto de AECOC en Valencia, Borrell ha valorado la nueva arremetida de Trump contra España, que considera que puede cumplir con los compromisos adquiridos con la OTAN destinando el 2,1% del PIB y no el 5%, como comprometieron los aliados en la cumbre de La Haya en junio. Trump, que ha amenazado con represalias arancelarias y con la expulsión de España de la OTAN, ha dicho ahora que nuestro país "no juega en equipo".

Borrell ha señalado que la imposición de aranceles contra España no pude darse porque nuestro país no existe como una unidad comercial, sino que forma parte de la unión aduanera que es la Unión Europea. "Si quiere subirle (los aranceles) a un país de la Unión, se los tiene que subir a todos", ha señalado. Y ha ironizado con que "quizá Trump no lo sabe", pero en tal caso "se lo tienen que explicar".

EL DESPLIEGUE DE EEUU EN EUROPA

Sobre la expulsión de España de la OTAN, el ex alto representante de la UE ha recalcado que el tratado de la Alianza Atlántica no prevé esta circunstancia, solo la marcha voluntaria.

A renglón seguido, Borrell ha instado a Trump a pensar en "la contribución española al despliegue militar de Estados Unidos en Europa", que es "tremenda", en alusión a las bases de Rota y Morón. "Si uno ve Rota de lejos se cree que está en Pearl Harbor, es una de las mayores bases americanas que hay por el mundo", ha indicado.

Eso sí, Borrell ha insistido en que el 2% del PIB para defensa "puede quedarse corto", aunque ha recalcado que el 5% es "un disparate" que "solo obedece a la voluntad de Trump". Además, señala que la capacidad militar no es sólo dinero, también es la capacidad de movilizar de forma efectiva "tres fragatas, diez aviones o cinco compañías de esquiadores", por ejemplo.