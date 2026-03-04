Calvo censura que Trump amenace con "volar" desde las bases españolas y respalda el 'No a la guerra' del Gobierno

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la recepción de los legados ‘in memoriam’ de Clara Campoamor, Victoria Kent y Elena Fortún, en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Instituto - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha censurado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenace con "volar" desde unas bases militares "que están en suelo español", en referencia a las de Rota y Morón, y ha respaldado el 'No a la guerra' que ha defendido el Gobierno tras la ofensiva estadounidense e israelí en Irán.

En declaraciones a los medios tras el acto en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes por el 8 de Marzo, Calvo ha pedido unidad a todos los españoles, "respetando las ideas políticas diferentes", ante las amenazas del presidente de Estados Unidos con cortar relaciones comerciales tras la negativa del Ejecutivo de usar las bases de Rota y Morón en su operación militar contra Irán. "Ahí quiero entender que todos vamos a estar en el mismo lugar", ha apuntillado.

Al respecto, la exministra ha señalado que le resulta "insólito" que en el siglo XXI "un jefe de Estado diga que puede volar en unas bases que están en suelo español y que son soberanía territorial española".

En este contexto, Calvo ha apoyado la posición del Gobierno con el 'No a la guerra' exclamado por el presidente Pedro Sánchez y ha asegurado que esa "es la obligación que tiene un país", como España. "Nuestra propia Constitución dice que tenemos que cumplir los tratados internacionales, aquello que nos relaciona de manera pacífica entre estados", ha aseverado.

DEFENDER EL IMPERIO DE LA LEY

La exvicepresidenta ha comparado la situación de 2026 con la guerra de Irak de 2003, que el Gobierno de Aznar entonces apoyó y donde después "sus promotores tuvieron que pedir perdón". "Estamos en más de lo mismo, ahora con un formato diferente", ha dicho, para después enfatizar que "un país como el nuestro tiene que defender el imperio de la ley, dentro de España y fuera".

Por último, Calvo ha apelado a la prudencia y se ha mostrado crítica ante aquellos países, como Israel y Estados Unidos, que abren guerras "de las que luego nos tenemos que condoler el resto del planeta", a la vez que también ha censurado el régimen de los ayatolás. "Esto no se resuelve con andanadas verbales simplonas", ha zanjado Calvo ante una situación "muy compleja", sino "defender la legalidad internacional, denostar las dictaduras y procurar que el mundo no esté en guerra".