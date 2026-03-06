Despega rumbo a España el segundo avión del Ejército de Tierra con 237 evacuados más de Oriente Próximo

Embarque de los españoles evacuados desde Omán en la segunda misión del Ejército del Aire, a viernes 6 de marzo de 2026. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un segundo avión del Ejército del Aire con 237 evacuados de Oriente Próximo ha despegado este viernes de Omán rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde aterrizará esta noche, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Se trata de la segunda misión que realiza Ejército del Aire y del Espacio después de que esta misma aeronave repatriara este jueves a 171 personas, en su mayoría españoles pero también ciudadanos de otras nacionalidades, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este país atacando bases americanas en más de 10 países del golfo Pérsico.

El Ministerio de Defensa ha comunicado a primera hora de este viernes que el Airbus A330 del Ejército del Aire había aterrizado en Omán para proceder a la evacuación, y el Estado Mayor de la Defensa anunció que despegaría "en unas horas" bajo el control operativo del comandante del Mando de Operaciones.

Tras partir de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), aterrizó primero en Yibuti para recoger también al 57º contingente del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) "Orión". Se trata de un grupo de aviadores que ha participado en la Operación Atalanta de la Unión Europea, una misión contra la piratería y para la protección del tráfico marítimo en el océano Índico y el Cuerno de África, y llevaba desplegado en la zona desde finales de 2025.

Este jueves, el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó que todos los españoles que residían en Irán y querían abandonar el país ya lo habían hecho, tras la salida por tierra hacia Azerbaiyán de 22 de los algo más de 150 que había en el país. Y explicó que hay ciudadanos que han elegido no salir, principalmente, porque tienen familia allí o doble nacionalidad.