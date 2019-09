Estados Unidos.- Embajador de EEUU dice que Borrell habló con Pompeo "sorprendentemente como un amigo y aliado cercano"

Publicado 05/09/2019 14:08:41 CET

El embajador de Estados Unidos ante la UE, Gordon Sondland, ha afirmado que el aún ministro español y próximo alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, se expresó "como un amigo y aliado cercano" de Estados Unidos en su reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, algo que incluso causó cierta sorpresa.

"Sus opiniones, expresadas en líneas generales, fueron sorprendentemente complementarias a las nuestras. Así que, a pesar de lo que he leído en sus declaraciones pasadas, él habló sorprendentemente como un amigo y aliado cercano de Estados Unidos cuando mantuvimos esta reunión", dijo Sondland en una conferencia telefónica con periodistas este miércoles.

El embajador respondía así a una pregunta sobre la impresión que le había causado Borrell, teniendo en cuenta algunas declaraciones polémicas del aún ministro español sobre la independencia de Estados Unidos y otros asuntos. Borrell se disculpó tras decir que Estados Unidos nació "prácticamente sin historia" y "lo único que habían hecho era matar a cuatro indios".

El diplomático estadounidense describió la reunión como "genial" y añadió que Borrell fue "no solo cálido y amistoso personalmente" sino que mostró interés en su futura relación de trabajo con Pompeo y con el propio representante de Estados Unidos ante la UE.

Pompeo se reunió con Borrell el martes en Bruselas, como parte de una toma de contacto con los que serán los próximos dirigentes comunitarios. No obstante, el aún ministro español quiere actuar con cautela hasta que el Parlamento Europeo no le confirme como vicepresidente de la Comisión Europea y su Departamento no informó de los contenidos de la reunión.

En respuesta a otra pregunta, el embajador Sondland confirmó que en las conversaciones que en las conversaciones que Pompeo mantuvo en Bruselas, incluida la de Borrell, uno de los asuntos fue el diálogo entre Serbia y Kosovo.

Pompeo se reunió también con la próxima presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; con el primer ministro belga y próximo presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.