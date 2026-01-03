ERC y Bildu piden la comparecencia de Albares en Senado y BNG que el Gobierno condene el ataque de EEUU a Venezuela

Archivo - (I-D) El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi; la portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte y el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, durante la reunión de su Mesa Política, en la sede de EH Bildu, a 27 de noviembre de 202 - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia en el Senado, compuesto por ERC y Bildu, a instancia del senador Gorka Elejabarrieta Díaz, ha solicitado este sábado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Albares, ante la Comisión de Asuntos Exteriores para informar en relación con la "agresión por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela".

Por su parte, en el Congreso, el diputado del BNG Néstor Rego Candamil, adscrito al grupo Mixto, ha formulado preguntas para su respuesta por escrito en las que sostiene que el ataque estadounidense de este sábado "viola la soberanía" de Venezuela y "vulnera los más elementales principios del derecho internacional".

En su escrito, recogido por Europa Press, el partido nacionalista gallego pregunta si el Gobierno condenará "de forma tajante" la agresión norteamericana y si activará todos los mecanismos diplomáticos y en los organismos internacionales para lograr el cese de la intervención y el "pleno respeto" a la soberanía venezolana.

Asimismo, Rego se refiere al "secuestro" del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, y pregunta si el Ejecutivo exigirá al presidente de Estados Unidos su liberación inmediata, el cese de cualquier acción agresiva contra ese país y si trabajará activamente para la restitución de la "plena soberanía" de Venezuela.