España y Portugal firman este viernes un acuerdo sobre gestión de emergencias en una cumbre marcada por Irán

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro (d), mantienen un encuentro durante la XXXV Cumbre Hispano-Lusa, en el Museo Municipal de Faro, a 23 de octubre de 2024, en Faro (Por - Alberto Díaz - Europa Press - Archivo

La XXXVI Cumbre Hispano Portuguesa lleva el título de 'Alianza para la seguridad climática'

LA RÁBIDA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo portugués, el conservador Luís Montenegro, presiden este viernes 6 de marzo la XXXVI Cumbre Hispano Portuguesa centrada en el cambio climático en la que ambos países esperan firmar una decena de acuerdos --entre ellos uno sobre gestión compartida de emergencias-- e intercambiarán impresiones sobre la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y sus efectos en el continente europeo.

Sánchez y Montenegro conversarán en la localidad de La Rábida (Huelva) sobre el conflicto iniciado el pasado sábado con los ataques de Washington y Tel Aviv que acabaron con la vida del líder supremo iraní Ali Jamenei, y que está obligando a tomar posición a los países de la Unión Europea, según trasladan fuentes gubernamentales.

España se negó a que Estados Unidos utilice sus bases militares de Rota y Morón y expresó su rechazo al conflicto con el "No a la guerra", mientras que Portugal permite utilizar su base en las Azores, aunque solo para fines defensivos.

La negativa de España ha desencadenado una crisis diplomática y la amenaza del presidente Donald Trump de cortar el comercio y aplicar un embargo. Pese a rechazar al conflicto, el Gobierno de Sánchez ha decidido enviar una fragata a Chipre junto a efectivos militares de Francia y Grecia, después de que un dron iraní impactase en una base británica situada en esta isla del Mediterráneo, un estado miembro de la Unión Europea.

LA MITAD DE HECTÁREAS CALCINADAS EN LA UE

Aunque este asunto estará sobre la mesa en la reunión bilateral que mantendrán ambos líderes, la cumbre lleva por título 'Alianza para la seguridad climática' y previsiblemente concluirá con una declaración de unos 50 puntos y además una decena de acuerdos o memorandos de entendimiento (MOU).

Uno de estos acuerdos se centra en la gestión conjunta de emergencias y protección civil, para la gestión conjunta de los temporales, cada vez más devastadores a ambos lados de la frontera y de incendios, teniendo en cuenta que el año pasado la mitad de las hectáreas calcinadas en suelo de la Unión Europea pertenecían a España y Portugal, según recalcan desde Moncloa.

Ambos países también van a firmar un acuerdo entre el Ministerio para la Transición Ecológica liderado por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen y su contraparte portuguesa para enfatizar la alianza conjunta en la lucha contra el cambio climático, un fenómeno que golpea a la Península Ibérica cada vez con más virulencia y del que ambos gobiernos están concienciados, a pesar del distinto color político, insisten las fuentes consultadas.

Además la cumbre culminará, previsiblemente, con una declaración conjunta cuyo hilo conductor será el combate al cambio climático desde distintas perspectivas: la energía y la transición ecológica; la economía sostenible competitiva en el marco de la lucha contra el cambio climático; la transformación digital y la inteligencia artificial; la adaptación a crisis medioambientales; la seguridad alimentaria en los sectores de la agricultura y la pesca; la gestión forestal y de recursos hídricos y por último un capítulo dedicado a las relaciones exteriores.

UNA DECENA DE MINISTROS ESPAÑOLES Y SIETE PORTUGUESES

Junto a Sánchez, estarán en La Rábida las tres vicepresidentas, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, y los titulares de Exteriores, José Manuel Albares; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

También la ministra de Sanidad, Mónica García; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Del lado portugués participan siete ministros en total.