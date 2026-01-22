España se reafirma como socio "fiable" de la OTAN ante la "tensión" por Groenlandia y el "preacuerdo" de Trump

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante una visita a las instalaciones de la plataforma logística Lookiero, a 8 de enero de 2026, en Miranda de Ebro, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado este jueves el papel de España como un socio "fiable" de la OTAN en un contexto de "tensión" dentro de la Alianza Atlántica ante la situación en Groenlandia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un "marco de acuerdo futuro" con socios europeos.

López ha realizado estas declaraciones desde el Foro Económico Mundial de Davos, al ser preguntado por el anuncio de Trump sobre un entendimiento previo entre Estados Unidos y socios de la Unión Europea, del que, según el mandatario estadounidense, ya estaría al tanto la OTAN. "Hoy habrá una reunión del Eurogrupo en Bruselas a la que acudirá el presidente del Gobierno y, por lo tanto, ahí informarán", ha señalado.

En este contexto, el ministro ha reconocido que la situación generada en torno a Groenlandia ha supuesto "una tensión" para la OTAN, especialmente para "socios históricos y tradicionales" como Dinamarca, que se han visto "verdaderamente descolocados" ante los mensajes procedentes de Washington. "Esperemos que no haya que llegar a ninguna de esas situaciones", ha añadido.

"España es un socio fiable de la OTAN", ha insistido López, quien no ha confirmado si el Gobierno participaría en una eventual misión en Groenlandia en caso de que no prospere el "preacuerdo" anunciado.

Además, el ministro ha alertado de que los mensajes "preocupantes" en el ámbito geopolítico generan una incertidumbre que "no llevan a ningún lado" y "no añaden nada", aunque ha defendido que este tipo de retos suponen también "una oportunidad" para Europa. "Europa muchas veces avanza precisamente a base de retos y problemas, y esta es una inmensa oportunidad", ha afirmado.

En este sentido, López ha asegurado que en Davos se percibe una conciencia entre los gobiernos y las empresas europeas sobre la necesidad avanzar en "construcción, integración y mercado europeo".

"EXCELENTE MOMENTO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA"

Por otro lado, el ministro ha destacado el "excelente momento" que atraviesa la economía española, una percepción que, según ha explicado, es compartida en sus encuentros con fondos de inversión, multinacionales y representantes de otros países en el marco del foro. "Todo el mundo tiene un concepto extraordinario de España y del momento que vive nuestra economía", ha señalado.

López ha subrayado que España sigue atrayendo inversiones y que no solo están llegando "muchísimas", sino que "van a llegar muchas más", gracias al interés tanto de grandes compañías como de pequeños inversores. "España es un país muy atractivo para la inversión", ha concluido.