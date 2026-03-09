Europa incrementó un 210% la importación de armas y es la región del mundo que más se rearma en la última década

February 26, 2026, Bristol, Bristol, UK: Bristol, UK. A drone is seen as police using protective shields and an angle grinder cut locks from a man and a woman on top of a van after protesters from 'People Against Genocide' use two vans to shut down Elbit' - Europa Press/Contacto/Simon Chapman

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Europa se sitúa como la región que más ha incrementado sus importaciones armamentísticas en todo el mundo en los últimos diez años, con un 210% de aumento en la compra de armas, en medio de un aumento global generalizado del 9,2% en los flujos de armas, mientras que Estados Unidos se consolida como el principal proveedor con el 48% del armamento trasferido.

Estos datos aparecen en el informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), que mide el volumen de las armas transferidas en el mundo entre 2016 y 2025.

Los Estados europeos han triplicado sus importaciones de armas entre el período de 2016-20 y 2021-25, un 210% más, convirtiéndose así en la región receptora más importante, el 33% del total de ventas, en buena medida por el crecimiento de transferencias a Ucrania, que ha recibido el 9,7% del total en los últimos cinco años.

Aunque las entregas a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022 son el factor más evidente en el aumento de compras, "la mayoría de los demás Estados europeos también han empezado a importar significativamente más armas para reforzar sus capacidades militares", señala el director del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, Mathew George.

Después de Ucrania, los mayores importadores de armas dentro del continente en los últimos años han sido Polonia y Reino Unido.

Además de la amenaza rusa, la incertidumbre ante el compromiso de Estados Unidos con su defensa ha impulsado la demanda de armas entre los Estados europeos miembros de la OTAN, que crece un 143% entre 2016-20 y 2021-25.

EEUU, PRINCIPAL PROVEEDOR DE ARMAS A EUROPA

El informe sitúa a Estados Unidos como el principal proveedor de armas de los Estados europeos (48%), seguido de Alemania y Francia. De hecho, por primera vez en dos décadas, la mayor parte de las exportaciones estadounidenses se dirigieron a Europa (38%) y no a Oriente Medio (33%).

Aun así, países europeos como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido se encuentran entre las primeras diez posiciones de exportadores de armas a nivel mundial, aunque la investigadora del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, Katarina Djokic, señala que los mayores proveedores europeos envían la mayor parte de sus exportaciones fuera de la región. España es el décimo país exportador de armas del mundo, con un 2,3% del total entre los años 2021 y 2025

CAEN LAS IMPORTACIONES A ORIENTE MEDIO

A pesar de los tensiones y conflictos en la región, las importaciones de armas a Oriente Próximo se redujeron un 13% desde 2016.

Arabia Saudí, Qatar y Kuwait figuran entre los diez primeros importadores de armas a nivel mundial, en su mayoría desde Estados Unidos. "Los Estados árabes del Golfo están trabajando para fortalecer las relaciones con proveedores de larga data como Estados Unidos y Francia, al tiempo que buscan nuevos proveedores", apunta el investigador del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, Zain Hussain.

En el caso de Israel, tanto sus importaciones como exportaciones de armas han aumentado durante los últimos años hasta convertirse en el séptimo proveedor mundial.

"La industria armamentística israelí se centra en sistemas de defensa aérea, para los que existe una alta demanda mundial, mientras que el ejército israelí depende de las importaciones para varios tipos de equipos clave", explica Hussain.

INDIA, SEGUNDO MAYOR IMPORTADOR

India se sitúa como el segundo mayor importador de armas del mundo, mientras que China salió de la lista de los diez principales compradores por primera vez desde 1991-95 debido al aumento en su producción nacional. Por contra, cayeron las importaciones en Asia y Oceanía, que era la segunda región que compró más armamento entre 2021 y 2025.

En África también disminuyeron las importaciones un 41%, con Marruecos a la cabeza del continente en la adquisición de armamento, mientras que las Américas experimentaron un crecimiento del 12% en las importaciones entre 2016-20 y 2021-25.