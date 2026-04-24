Estados Unidos.- Expertos piden que Europa se recomponga ante el incierto orden mundial y su nuevo papel en la OTAN

El patrono de FAES, Florentino Portero, el teninete general Rubén García Servert, el coordinador de la Fundación, Vicente de la Quintana, la analista Mira Milosevich, el director de la oficina del Ral Instituto Elcano en Briselas, Luis Simón, y el invest. - FAES

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en geopolítica han pedido este viernes que la Unión Europea se recomponga ante el incierto orden mundial y reaccione respecto a su nuevo papel en la OTAN, puesto que consideran que está pasando un duelo "histérico" tras el cambio de relación con Estados Unidos y que es necesaria una mayor independencia militar sin renunciar a Washington.

Así lo han manifestado en la mesa redonda que ha clausurado el proyecto 'Europa y la redefinición del espacio de seguridad internacional' organizado por FAES que ha moderado el analista y patrono de FAES Florentino Portero y en la que han participado el director de la oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas, Luis Simón, el investigador asociado del RUSI y ex alto cargo de la ONU, Andrew Smith, y el teniente general retirado y excomandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón, Rubén García Servert.

Smith ha dado comienzo al evento asegurando que la Alianza Atlántica está en "su mayor crisis existencial" y ya no funciona como "herramienta disuasoria" dadas las discrepancias entre las visiones de Estados Unidos --que busca un "poder duro"-- y Europa, junto con Canadá, que han optado por un poder blando. A lo cual ha añadido Portero que la reacción de la Unión Europea está siendo "histérica".

Sobre ello, el teniente general García Servert también ha agregado que este desacuerdo en la Alianza supone una vuelta al orden de equilibrio de poderes. Sin embargo, Simón ha rechazado el argumento, ya que considera que nunca se ha dejado el orden de equilibrios, sino que Europa ha estado descansando durante los últimos 30 años en el poder estadounidense.

TOCA DECIDIR SI SOLTARSE O NO DE EEUU

Dicho esto, tanto Smith como Simón han coincidido en que la Unión Europea vive un momento de duelo, aunque mientras que el experto de Elcano considera que varios países ya han aceptado la realidad y ha señalado a Francia por "agarrarse al clavo ardiendo" de Estados Unidos, el primero ha observado tres respuestas a este cambio de paradigma.

Entre estas casuísticas, Smith ha apuntado a la posibilidad de "ganar tiempo" frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y concebir sus acciones como cosas pasajeras; aprovechar que Europa aún está bajo el paraguas de EEUU y comenzar los procesos para convertirse en un "actor soluble y nuevo" --llegando incluso a constituir unos Estados Unidos Europeos--; o directamente "tirar la toalla" y aceptar que el poder está en los estados miembros.

Así, el también exdirector político de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) ha criticado la falta de liderazgo en la UE, que sus altos cargos confundan "las declaraciones con la política" y que, además, "luego les sorprenda que no les tomen en serio".

En este sentido, el teniente general ha opinado que la solución para Europa es "dorar la píldora a Estados Unidos" hasta que Europa consiga una mayor independencia en Defensa.

EVITAR QUE SUPONGA LA FRACTURA DE EUROPA

A pesar de reconocer que la autosuficiencia defensiva de Europa es importante, Simón ha matizado que se debe hacer sin que Europa se "desenganche de su arquitectura", pues ha estimado que la alianza jerárquica con EEUU ha brindado cohesión a Europa, mientras que el proyecto continental es simétrico y, por tanto, menos cohesivo. "EEUU ha evitado roces entre europeos y ha sido el factor principal de la cohesión europea", ha deslizado.

Según han consensuado los ponentes, dicha fragmentación pasaría a ser el principal problema de Europa y supondría un prejuicio para España, pues la Defensa europea está centralizada en Francia y Alemania. Por ello, Simón ha invitado a que se evite "entender más defensa como una emancipación de EEUU".

"Hemos llegado a un punto en que si EEUU no se compromete hasta las últimas consecuencias, estamos muertos", ha lamentado García Servert respecto a la importancia de mantener relaciones con la Casa Blanca y ha avisado de que habría que controlar las "salidas de tono" con sus inquilinos.

Así mismo, ha alertado de que una autonomía militar supondría un mayor gasto en la materia y, consecuentemente, "sacrificios y un cambio del Estado de bienestar", pues "no puede ser que la defensa europea la pague un contribuyente de Washington".

UN POSIBLE EJÉRCITO EUROPEO

Ahora bien, para afrontar un nuevo modelo tras la ruptura de la Europa que "regula lo que EEUU inventa y China copia", como ha explicado Smith, García Servert ha propuesto la creación de un ejército europeo que Simón ha rechazado por la inexistencia de un Estado europeo.

Mientras que García Servert ha abogado por un ejército, separado de la OTAN, con un Cuartel General europeo propio y que "garantice la interoperatividad" entre las fuerzas armadas de los 27 miembros, Smith ha recordado que en su etapa como alto cargo de la ONU se hizo un intento, pero no tuvo continuidad porque a las grandes potencias "no les gusta" perder el poder sobre sus capacidades militares.

Además, Simón se ha sumado, aseverando que no cree que los diferentes estados que componen la UE tengan intereses homogéneos y ha cuestionado que vaya a haber un consenso sobre la comandancia de un hipotético Cuartel General Estratégico europeo.

Al hilo, tanto Smith como el teniente general han coincidido en que es "inevitable" que Europa se dirija hacia una independencia nuclear, lo cual ha completado el militar escocés al decir que esto se dará, o bien de manera común, o bien por intereses propios de cada uno de los países.

FALTA DE INNOVACIÓN Y EXCESO DE BUROCRACIA

Para llevar a cabo la ya mencionada independencia militar, Smith ha dicho que "Europa tiene que cambiar la mentalidad" y empezar a invertir en la innovación "si quiere ser un actor" en el nuevo orden. Así, ha espetado que se deben centrar en el "para qué" a la hora de invertir en defensa y ha aplaudido los desarrollos que ha hecho Ucrania a pesar de la guerra contra Rusia. "El mayor campeón europeo es Ucrania", que desarrolla sistemas de drones y de inteligencia "en garajes", ha zanjado.

Así pues, García Servert ha destacado la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la innovación y ha pedido que se simplifique la "burocracia brutal" para que "florezcan" las ideas, al tiempo que ha criticado tanto al "hiper proteccionismo" en el que caen las potencias europeas que "complica las aventuras entre países", como a los requisitos burocráticos de la Unión Europea.