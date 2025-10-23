IU avisa que España no puede ni debe ceder al "chantaje" de la OTAN para subir el gasto militar

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo atiende a los medios. A 7 de octubre de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha proclamado que España no puede ni debe ceder al "chantaje" de la OTAN y el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, al que define como "ególatra autoritario", para subir el gasto militar.

"El ególatra autoritario Trump y la OTAN intensifican su chantaje sobre España. Estaremos atentos", ha manifestado a través de la red social 'X' después de que el mandatario norteamericano haya vuelto a criticar a España por su nivel de inversión en defensa.

Para Maíllo, lo que sí garantiza la seguridad es el gasto "público para vivienda, educación y sanidad" y "no regalar millones a la industria bélica de EEUU".

Precisamente este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que España se sumará a la iniciativa de la OTAN para suministrar armamento a Ucrania mediante la compra del mismo a EEUU.

También ha remarcado que la política internacional de España debe centrarse "en el esfuerzo diplomático, como hacen Brasil, China, Sudáfrica o El Vaticano".

"Solo así se construye una paz duradera y estable. La escalada bélica solo conduce a más guerra, sufrimiento y muertes de población inocente", ha zanjado.