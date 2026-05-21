Estados Unidos.- IU condena la imputación "cínica" de EEUU a Raúl Castro y denuncia una estrategia de lawfare contra Cuba

Archivo - El Presidente De Cuba, Raúl Castro, En La I Conferencia Nacional Del PCC. - CUBADEBATE/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha expresado este jueves su "condena" ante la "cínica" imputación judicial por parte de Estados Unidos (EEUU) contra el expresidente de Cuba Raúl Castro, por su supuesta vinculación con el derribo de dos avionetas hace tres décadas.

Según han indicado a través de un comunicado, se trata de un "nuevo caso de lawfare" por parte de la administración norteamericana contra el país caribeño. "Estas acusaciones suponen un recrudecimiento de la hostilidad del régimen de EEUU contra Cuba", han expresado desde IU.

La formación sostiene que estas acusaciones sirven como una "vil excusa" para "criminalizar al Gobierno cubano" y aumentar las amenazas de intervención. Además, han denunciado que la Administración dirigida por Donald Trump busca "legitimar internacionalmente una eventual agresión a través de una intervención armada en el Caribe".

RESPETO ABSOLUTO A LA SOBERANÍA DE CUBA

IU ha tachado de "intolerable" que "quienes han impuesto un bloqueo criminal durante décadas", causando "enormes daños materiales y humanos al pueblo cubano", pretendan ahora "presentarse como acusación".

En este sentido, la formación exige el "fin inmediato, total e incondicional" del bloqueo comercial y energético contra Cuba que califica de "práctica delictiva" que busca "provocar una crisis humanitaria".