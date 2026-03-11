Montero reitera el rechazo a la guerra de Irán y lo contrapone con el plan de Aznar en Irak, que acabó en el 11-M

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una visita a las instalaciones de Moeve para conocer los proyectos Positive Motion y Valle Andaluz del Hidrógeno Verde (Foco Onuba). A 6 de Marzo de 2026 en Palos - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en el rechazo del Gobierno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que considera ilegal, y lo ha equiparado a la invasión de Irak en el año 2003, en la que participó España bajo el mandato de José María Aznar y tuvo como consecuencia los atentados yihadistas del 11 de marzo en Madrid que provocaron 193 muertos, según ha lanzado.

"España tiene experiencia de lo que implica que su Gobierno participe en una guerra sin amparo legal internacional porque esto ya lo vivimos hace 23 años cuando el Gobierno de Aznar decidió seguir la estela de Estados Unidos la teoría de las armas de destrucción masiva de Irak", ha indicado Montero al inicio de la comisión de Hacienda en el Senado, el mismo día en que se cumplen 22 años de los atentados en la capital de España.

Esa guerra, ha señalado Montero, tuvo como consecuencia el incremento de los precios de la energía y "una oleada de inseguridad y terror" en el mundo. "En nuestro país sufrimos el 11M, el peor atentado yihadista que vivió Europa y segó 193 vidas y más de 2.000 heridos", ha remarcado.

"Si es que hoy tenemos el aniversario de las consecuencias de lo que hicieron", ha espetado Montero a los senadores del PP haciendo hincapié en las similitudes de la situación actual con el conflicto de hace dos décadas. "Cambia una consonante con la guerra de Irak", ha apuntado.

En ese sentido ha recriminado al PP que llevase a los españoles "a una guerra ilegal" sobre el pretexto de las armas de destrucción masiva y sin el amparo de los organismos multilaterales.

POR ESO SÁNCHEZ DICE "NO A LA GUERRA"

Por eso, ha señalado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado ahora su oposición al conflicto en Irán, expresado en el lema 'No a la guerra'. El mismo que utilizó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero hace dos décadas, según ha recordado.

El PP, por el contrario, "montó" una "farsa" sobre la autoría de los atentados de Atocha y ahora con Alberto Núñez Feijóo "manipulan y mienten" sobre la respuesta que da el Gobierno de Sánchez.

En todo caso, la 'número dos' del Ejecutivo ha insistido en que siguen haciendo un llamamiento a la desescalada del conflicto, y ha asegurado que colaboran con los socios europeos y los aliados de la OTAN en una respuesta "siempre coordinada" para defender la seguridad y restablecer la paz en Oriente Próximo y también en Ucrania y en Palestina.

NO SE PUEDE DEFENDER A LAS MUJERES BOMBARDEANDO A NIÑAS

A su juicio, el 'No al a guerra' que abandera el Gobierno es compatible con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental --donde España ha enviado una fragata tras los ataques recibidos en Chipre--, también con el apoyo a las tarea de evacuación de la población en la región y con el mantenimiento de la paz "dentro de la OTAN, de la ONU y de la UE".

El Gobierno, ha insistido, condena rotundamente al régimen iraní que "asesina a sus conciudadanos" aunque considera que utilizar la violencia fuera del marco de Naciones Unidas y por tanto de manera "unilateral e ilegal" genera "una espiral de sufrimiento y odio que se inoculan en los pueblos y se perpetúa durante generaciones", ha advertido.

Así, en una crítica a la intervención de Estados Unidos e Israel, ha señalado que "nadie puede arrogarse el papel de supuesto protector de los derechos humanos vulnerándolo" y ha sostenido que no se puede defender a las mujeres iraníes de la opresión "lanzando bombas contra las escuelas de niñas", en referencia a un ataque atribuido a las potencias occidentales que causó un centenar de muertos.

EL PP HACE SEGUIDISMO DE TRUMP

Además ha acusado al PP de hacer "seguidismo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y "bajar la cabeza" ante los distintos señalamientos que ha hecho contra España, por negar el uso de las bases militares de Rota y Morón y negarse a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB.

Según Montero, los de Feijóo están a favor de dejar utilizar las bases de uso conjunto "para que salgan aviones u otro tipo de equipamiento bélico a una guerra ilegal" y les ve "despistados" y "confusos" sobre qué planteamiento político hacer en el debate de la guerra.

No obstante, ha dicho estar segura de qué hubieran hecho en caso de estar en La Moncloa en este momento. "Si es que hoy tenemos el aniversario de las consecuencias de lo que hicieron. Si es que ustedes este camino lo han transitado", ha indicado sobre la participación en Irak y los atentados del 11M.

VEN A FEIJÓO DISPUESTO A IR A LA GUERRA

En la misma línea, el senador socialista Mario Soler ha reprochado al PP que España "se vendió una vez a los caprichos de un país extranjero que buscaba su beneficio propio" y el país lo pagó "caro".

Ahora, ha defendido, Sánchez ha sido el primero en posicionarse en contra de la guerra "de un magnate", en referencia a Trump, que quiere involucrar a España en un conflicto "para su propio business", pero el Gobierno ha optado por defender el derecho internacional.

Por el contrario, ha dicho sentir "pena y vergüenza" por la imagen que a su juicio ha dado Feijóo --capaz de llevar al país a una guerra y "arriesgar vidas españolas si eso le acerca a La Moncloa", afirma-- y también el líder de Vox, Santiago Abascal "sumiso a los deseos de Trump y capaz de "vender España" a Estados Unidos "por un par de palmaditas en la espalda". "Qué vergüenza y qué miedo pensar que esta gente pretende liderar nuestro país con estos discursos", ha lanzado.