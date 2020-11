Estados Unidos.- Pisarello (En Comú) tilda a Trump de "bufón" que ha alentado "políticas criminales"

Dirigentes de Vox apoyan abiertamente al presidente de EEUU tras poner como ejemplo decisiones como abandonar la OMS

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Portavoces parlamentarios de Podemos y En Comú Podem se han mostrado este martes esperanzados ante la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pierda las elecciones presidenciales de este martes. Gerardo Pisarello, de En Comú, le ha tildado de "bufón millonario que ha dado alas a políticas auténticamente criminales y ha tenido en la ultraderecha española a su chico de los recados".

Pisarello ha mencionado el asunto en rueda de prensa en el Congreso y, tras apuntar que en estas elecciones tal vez debería votar todo el mundo, se ha mostrado convencido de que "una derrota de Trump ayudaría a mejorar la vida de millones de personas en Estados Unidos y a desenmascarar a quienes le han apoyado de forma incondicional en la agitación del odio, el racismo y el sexismo y en las movilizaciones negacionistas de la pandemia" y en concreto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; al de Hungría, Viktor Orban, y a Vox.

Además, le ha acusado de ser "el peor presidente en la historia de Estados Unidos, que ha realizado una gestión irresponsable de la pandemia" mientras dice una media que se le ha calculado en "23 mentiras por día" y por todo ello ha confiado en que termine "la pesadilla".

Por su parte, Vox se ha posicionado abiertamente a favor de Donald Trump, cuyas políticas lleva meses respaldando. Por ejemplo, Vox apoyó al presidente estadounidense contra el movimiento 'Black Lives Matter', contra las grandes empresas tecnológicas como Facebook o Twitter o pide que España siga el camino de Estados Unidos y abandone la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su respuesta al "virus chino" que ha causado la pandemia de Covid-19.

Durante los últimos días han sido habituales los mensajes en Twitter de diferentes dirigentes del partido en apoyo a Trump. Su eurodiputado Jorge Buxadé ha compartido un cartel con el lema 'Patriotas españoles con Trump' o su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha compartido noticias celebrando un posible "cambio de tendencia" en la recta final de la campaña electoral.

"Ojalá no gane", ha dicho, de su lado, el dirigente de Podemos Pablo Echenique, que decía hablar también "como ciudadano". "Ojalá podamos mañana celebrar que este señor, que nunca debería haber accedido a un cargo tan importante, pierda las elecciones y como planeta podamos pasar página a estos años tan poco edificantes y tan negativos", ha afirmado, preguntado en rueda de prensa en el Congreso.

Ello teniendo en cuenta que el demócrata Joe Biden no despierta gran entusiasmo en los de Pablo Iglesias. "No podemos negar que la candidatura de Joe Biden es un fracaso para los demócratas y para el proyecto progresista que merece el pueblo americano. Adolece de falta de propuestas y su aval más potente es simplemente que no es Donald Trump", escribía la responsable de Internacional del partido, Idoia Villanueva, en el 'Huffingon Post'.

Frente a las contundentes tomas de posición de Podemos y de Vox, otros partidos han mostrado un perfil más bajo ante la celebración de las elecciones estadounidenses. El Gobierno, por su parte, se limita a insistir en que trabajará con la Administración que salga de las urnas.

El PSOE, eso sí, ha mostrado en sus redes sociales su preferencia por el demócrata Joe Biden, entre otras cosas retuiteando este lunes un anuncio de su campaña para animar a votar. Su secretario de Internacional, Héctor Gómez, ha difundido también vídeos de la candidata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, o del expresidente Barack Obama.

El PP ha guardado silencio sobre el asunto este fin de semana y algunos cargos han escrito mensajes dedicados más bien al análisis. Así lo ha hecho el eurodiputado Esteban González Pons, que ha opinado que hoy "la sorpresa es menos probable" que hace cuatro años, cuando se daba por segura la victoria demócrata, porque "Biden no provoca rechazo" como sí lo provocaba Hillary Clinton.

Su responsable de Internacional, Valentina Martínez Ferro, recomendó un texto de la exministra Ana Palacio sobre la necesidad que tendrá la UE de adaptarse si vuelve a ganar Trump.

Sí ha sido muy claro el también exministro de Exteriores y hoy eurodiputado José Manuel García-Margallo, que ha afirmado que una reelección de Trump supondrá "más división social, más proteccionismo económico, menos multilateralismo, menos colaboración con la UE, menos lucha contra el cambio climático" y también "menos democracia liberal" y "menos América".