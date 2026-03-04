Podemos exige a Sánchez que demuestre su 'No a la guerra': Cerrar bases de EEUU, topar precios y romper con Trump

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que demuestre con medidas su compromiso con el 'No a la guerra' y proceda a clausurar las bases de Rota y Morón, sacar a España de la OTAN, romper relaciones con Estados Unidos (EEUU) e intervenir los precios de la vivienda, energía, alimentación y medicamentos.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa para valorar la declaración institucional de Sánchez con motivo de la situación internacional por el conflicto de Irán y tras las amenazas contra España del presidente norteamericano Donald Trump, para conceder que es una "buena noticia" que el presidente abandere el lema del 'No a la guerra", que es uno de los "mayores patrimonios democráticos" y el "ADN pacifista" de España.

Desde la satisfacción de que Sánchez haya escuchado este "clamor pacifista", la líder de Podemos le ha pedido que sea "consecuente y coherente" con esta posición, lo que comporta bajo su criterio que el siguiente paso debe ser cerrar las bases militares norteamericanas de Rota y Morón junto a la ruptura con la Alianza Atlántica. Y es que para Belarra permanecer en la OTAN hace que España sea "cómplice" de las peores agresiones y conflictos que vive actualmente el planeta.

También ha demandado que el 'No a la guerra' comporta "revertir el rearme criminal" que a su juicio inició el Gobierno para destinar millones de euros que debían ir a escuelas y sanidad se dediquen a comprar "tanques" precisamente a EEUU.

Belarra ha subrayado, como hizo ayer la eurodiputada y la 'número dos' de Podemos Irene Montero, que es urgente poner a la gente a cubierto con medidas de protección social ante previsibles efectos socioeconómicos de esta guerra, lo que pasa por "intervenir" el precio de la energía y la vivienda junto a la limitación de los márgenes de beneficios de los grandes supermercados.

Cuestionada sobre si cree que Sánchez está pensando también en sacar algún rédito electoral de este conflicto, ha respondido que eso lo despejará su capacidad de articular medidas firmes contra la actual administración de Trump, aunque ha reiterado que se alegra de que enarbole el 'No a la guerra'.

"El 'No a la guerra' tiene que significar algo porque si no es engañar a la gente. ¿Qué sentido tiene decir no a la guerra y seguir teniendo en suelo español bases militares de un país que está sembrando la guerra en todo el mundo? El propio Sánchez ha reconocido que es un riesgo", ha apostillado en redes sociales.

TRUMP HA DEMOSTRADO TRASPASAR "CUALQUIER LÍNEA ROJA"

Por otro lado, ha calificado tanto a Israel como a EEUU de "estados terroristas" y ha advertido que Trump está convirtiendo el mundo en un "lugar muy peligroso". En consecuencia, ha llamado a "aislar internacionalmente" al mandatario norteamericano y construir nuevas relaciones internacionales al margen de EEUU.

"Lo urgente es no mantener ningún tipo de relación con un auténtico terrorista, con un Estado terrorista que está sembrando el horror tanto dentro de sus fronteras, con el ICE, como fuera de sus fronteras en Cuba, en Venezuela, en Irán, en todas las partes del mundo", ha apostillado para tachar a Trump de ser un "agresor sexual condenado".

De hecho, ha asegurado que la gente está preocupada y es normal porque Trump "ya ha demostrado que está dispuesto a traspasar todas las líneas rojas, todas las cortapisas" que se habían puesto en derecho internacional, que ya "saltó por los aires" en el conflicto de Gaza.

Finalmente, ha cargado contra la derecha "cipaya", "vendepatrias" y "lamebotas" a Trump para acusar a PP y Vox de situarse al servicio de intereses extranjeros en lugar de los del pueblo español. Por ello, ha augurado que acabarán en el "basurero de la historia, que es el lugar en el que deben estar".

"NO A LA GUERRA ES NO A TRUMP"

A su vez, Irene Montero ha tachado a Trump de "pederasta" y ha alertado que esta aproximando al mundo a la "una tercera guerra mundial", además de verter una "amenaza real" a España.

Por tanto, ha reivindicado en declaraciones a 'TVE' y 'Canal Red' que "ahora es cuando hay que exigirle sacar a "los 8.000 soldados estadounidenses que siguen a día de hoy en territorio español". "'No a la guerra' significa no a Trump", ha reafirmado para instar también a abandonar la OTAN.