Estados Unidos.- Podemos pide a la UE impedir el uso de cualquier base militar para la ofensiva en Irán y medidas contra EEUU

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero (d), y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas (i), a 27 de febrero de 2026, en Segovia, Castilla y León (España). - Nacho Valverde - Europa Press

Remite una carta a Von der Leyen para reclamar la salida de la OTAN de los miembros y un embargo de armas a Israel y EEUU

MADRID/VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos por medio de sus eurodiputadas, Irene Montero e Isa Serra, ha reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que inste a la retirada de la OTAN de todos los estados miembros, prohibir que se usen bases militares en suelo comunitario en la ofesnvia militar a Irán y que rompan relaciones con Israel y Estados Unidos (EEUU).

A través de una misiva a Von der Leyen, junto a una serie de preguntas a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, el partido morado exige también un embargo a la compraventa de armas a ambos países.

Las dos eurodiputadas denuncian que el ataque a Irán constituye una "grave violación" a la carta de Naciones Unidas, a la paz mundial y a la soberanía del país, para acusar a EEUU e Israel de intervenir militarmente para instaurar "un régimen alineado con sus intereses" y no la liberación del pueblo iraní.

"En este escenario la Unión Europea no puede permanecer pasiva ni actuar como rehén de Estados Unidos", advierten Montero y Serra para sostener que la subordinación militar a la OTAN y a EEUU "socava" la autonomía de la UE.

Tras enfatizar que los llamamientos a la moderación no son suficientes, las representantes de Podemos defienden la retirada de la OTAN de los Estados miembros para iniciar la desescalada y evitar que las bases militantes en territorio europeo sean utilizadas para esta "guerra ilegal de agresión".

Mientras, han trasladado a Kallas que el uso por parte de EEUU de las bases militares de la OTAN en territorio europeo compromete, como ha demostrado el reciente ataque a Chipre, la seguridad europea. Por ello, han pedido a la Alta Representante definir la posición de la Comisión al respecto.

BELARRA RECLAMÓ A SÁNCHEZ EXPLICACIONES

Previamente, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclarase el papel de la base gaditana de Rota en la intervención militar de Estados Unidos en Irán y ha insistido en la petición de la formación de que España salga de la OTAN.

"Asesinar 180 niñas al sur de Irán está mal y es terrible que vivamos en un mundo en el que hay que recordar que vulnerar el derecho internacional humanitario, asesinar niños y niñas está mal como han hecho Estados Unidos e Israel este fin de semana", ha asegurado la diputada de Podemos en declaraciones a los medios durante un acto de campaña de su formación en Valladolid.

Por ello, ha considerado "urgentísimo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare cuál ha sido el papel de la base de Rota en lo que ha calificado de "intervención militar ilegal" y ha advertido de que, de confirmarse que ha sido un "centro logístico clave", el jefe del Ejecutivo no solo pone en riesgo al país, sino que lo convierte "en un objetivo de guerra".

"Yo creo que la gente tiene derecho a saber la verdad, porque el presidente Sánchez habla de paz, pero hace la guerra", ha aseverado. Por su parte, el Gobierno ha aseverado que ni se han utilizado ni se autorizará el uso de las bases militares norteamericanas de Rota y Morón para la operación militar en Irán.