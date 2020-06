Estados Unidos.- El PP propone al Senado defender "la cultura, historia y legado hispano" ante los ataques a Colón o Junípero Serra

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha propuesto al Senado aprobar una declaración institucional en defensa de "la cultura, la historia y el verdadero legado hispano de Estados Unidos" como la mejor manera "de hacer frente a los enemigos de lo español", ante los ataques a figuras históricas como Cristóbal Colón o Fray Junípero Serra a raíz de los movimientos antirracistas surgidos en EEUU y que se han extendido por muchos países.

El texto ha sido presentado ante la Junta de Portavoces del Senado este martes y, al ser una propuesta de declaración institucional, necesita que sea aceptado por todos los partidos de la Cámara para que el Senado lo asuma como propio y sea leído ante el Pleno.

"Lamentamos profundamente los ataques y los daños causados en diferentes ciudades americanas contra estatuas y bustos de Colón, Fray Junípero Serra, Miguel de Cervantes y el legado español en EE.UU., así como su retirada de distintos organismos oficiales, entre ellos el Capitolio de California", dice el PP en la iniciativa, en la que pide también que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Estados Unidos defiendan la historia española y den a conocer el "legado".

El portavoz del PP, Javier Maroto, ha retado al PSOE a apoyar esta iniciativa, "que esté de la mano no del PP sino de los españoles", ha dicho en declaraciones la Cadena Cope, recogidas por Europa Press. "Debe elegir entre agradar a sus socios, encantados con todo esto, o defender el patriotismo y el sentido común para decir 'a mí sí me molesta que a Colón se le llame racista'", ha añadido.

Los 'populares' centran la iniciativa en los sucesos ocurridos en Estados Unidos y no mencionan casos como el ataque en Palma de Mallorca a una estatua de Fray Junípero Serra, que apreció ayer lunes con pintadas de "racista". La concejala de Justicia Social, Feminismo y Lgtbi+, Sonia Vivas, ha abogado por retirar "pacíficamente" la estatua del monje franciscano de la ciudad.

"El espíritu integrador, los valores humanistas y la capacidad de mestizaje de los españoles marcaron positivamente el nacimiento de algunas de las principales ciudades de Estados Unidos y con ello determinaron la propia historia del pueblonorteamericano", dice el PP en la propuesta.

"Cuando hoy se abren falsos debates acusando a Cristobal Colón de genocida, o se persigue al español como si fuera una lengua ajena, no sólo se falta a la verdad, sino que se desprecia una parte crucial de la historia de los Estados Unidos. De hecho, no por desconocido es menos cierto que mientras Francia y Gran Bretaña hasta 1924 no consideraron a los indígenas como ciudadanos, las leyes de nuestro país les dieron desde el primer momento esa consideración", se agrega en el texto. "No debemos quedarnos al margen de este desafío por el que creemos merece la pena dar la batalla", dice el PP.