Estados Unidos.- Un primer grupo de 22 españoles sale de Irán a través de Azerbaiyán y 250 volarán desde Omán en las próximas horas

28 February 2026, Iran, Tehran: Smoke billows following an explosion in Tehran. The US and Israel struck targets across Iran on Saturday, including on the capital Tehran, prompting a wave of missile launched by Iranian forces towards Israel, as the tensio - Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un primer grupo de 22 españoles que se encontraban en Irán, de los poco más de 150 que había en este país cuando se inició el sábado la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, se encuentra ya a salvo en Azerbaiyán y viajará en las próximas horas hacia España.

Según ha informado en un vídeo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "acaban de cruzar la frontera entre Irán y Azerbaiyán". Desde este país, ha precisado, "van a proseguir viaje a Madrid, vía Bakú y Estambul" y está previsto que lleguen a España "previsiblemente mañana".

En declaraciones posteriores a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, el ministro ha precisado que en Irán solo han quedado aquellos españoles que no quieren abandonar el país, principalmente porque tienen doble nacionalidad o familia allí.

"La Embajada ha quedado con el personal estrictamente necesario y el embajador al frente pero sigue todavía plenamente operativa", ha puntualizado el ministro.

En cuanto al avión A330 MRTT fletado por el Ejército del Aire y del Espacio, ha confirmado que se encuentra ya en Omán, de donde saldrá en las próximas horas y llegará "previsiblemente mañana también" con unos 250 españoles a bordo, entre los que se encontraban en este país y otros llegados desde el vecino Emiratos Árabes Unidos, donde hay 13.000 españoles.

"Habrá más aviones militares donde iremos haciendo lo mismo", ha prometido el ministro, incidiendo en lo complejo de las circunstancias y en que las situaciones varían de unos países a otros, ya que en algunos está cerrado el espacio aéreo. Además, ha explicado que también se trabaja con las compañías aéreas para tratar de que cuando se abre el espacio aéreo se fleten vuelos con destino a España.

REFUERZO DE LAS EMBAJADAS

Por otra parte, Albares ha informado de que el refuerzo de personal diplomático que anunció la víspera en embajadas en la zona llegará este miércoles.

"Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir un refuerzo de personal diplomático para garantizar que todos los españoles que la desean pueden abandonar y regresar sanos y salvos a España", ha precisado, puntualizando que el Gobierno no va a "dejar a ningún español atrás".