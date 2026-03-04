Sánchez defiende que la posición de España es "No a la guerra" y asegura que no teme "represalias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a 1 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Mobile Congress abre est - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y asegura que no teme "represalias" por mantener esta postura.

En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos.

En ese sentido ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán, pero considera que "no se puede responder a una ilegalidad con otra" y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.

Despés de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazase a Españacon un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición señalando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno".

