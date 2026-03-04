Sánchez defiende que la posición de España es el "No a la guerra" y asegura que no teme las "represalias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene durante un encuentro con empresarios españoles del sector de la IA, en la residencia del embajador de España en la República de la India, su llegada a India, a 18 de febrero de 2026, en Nueva Delhi (Rep - Pool Moncloa/Fernando Calvo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y asegura que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos. "El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes", ha alertado.

Aunque ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán, subraya que "no se puede responder a una ilegalidad con otra" y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.

Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición señalando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno".

"Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también moral de nuestro país. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles", ha afirmado.

En una intervención de unos 20 minutos, Sánchez ha defendido que la posición de su Gobierno es "clara y consistente" e igual a la que mantiene en otros conflictos como el de Ucrania y Gaza. "No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil", ha señalado.

"En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de bombas y, finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras, no a la guerra", ha manifestado, recuperando el lema de oposición a la guerra de Irak de hace dos décadas.

EL "REGALO" DEL TRÍO DE LAS AZORES

El jefe del Ejecutivo ha señalado que hace 23 años otra administración estadounidense, en este caso la de George Bush, "nos arrastró a una guerra en Oriente Medio", ha lamentado. En teoría, dice, se inició para eliminar las armas de destrucción masiva, llevar la democracia al país y garantizar la seguridad global, pero "produjo el efecto contrario".

Este conflicto, ha seguido, desencadenó la mayor oleada de inseguridad en Europa "desde la caída del muro de Berlín", generó un aumento "drástico" del terrorismo yihadista, una crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y por tanto del coste de la vida.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces, un mundo más inseguro y una vida peor", ha lanzado, en referencia a Bush, el presidente del Reino Unido, Tony Blair y al español José María Aznar.

CRÍTICAS A TRUMP Y NETANYAHU

Sánchez cree que "no están claros" los objetivos de Estados Unidos e Israel, que el pasado sábado iniciaron los ataques sobre Teherán y mataron al líder supremo Ali Jamenei. Pero dice que hay que estar preparados para una guerra "larga y con numerosas bajas" y también con consecuencias económicas a escala global. De hecho ya se están apreciando incrementos de precios en el petróleo y el gas, apunta.

Aunque piensa que aún es pronto para saber qué consecuencias tendrá este conflicto, asegura que no serán buenas y defiende su posición contraria. "Desde España estamos en contra de este desastre porque entendemos que los gobiernos están aquí para mejorar la vida de la gente" y no para empeorarla y ha lanzado una dura crítica a Trump y al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, aunque sin mencionarles explícitamente.

"Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con sus propias necesidades, usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre, los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles", ha lamentado.

EXIGE EL CESE DE HOSTILIDADES

Ante esta situación, Sánchez ha afirmado que la prioridad es asistir a los españoles que se encuentran en Oriente Medio, que ya han empezado a regresar a España, y asegura que el Ejército y el Servicio Exterior trabajan "día y noche" para articular dispositivos de evacuación.

Las operaciones son "muy delicadas", advierte, porque el espacio aéreo de la región "no es seguro" y la red de aeropuertos de la zona está "gravemente afectada por los ataques". En todo caso ha asegurado que el Gobierno va a proteger a los españoles desplazados y los traerá "de vuelta a casa".

El Gobierno también está preparando medidas para paliar los posibles efectos económicos de la guerra y ,además, va a trabajar con los países de la región que apuestan por la paz y con aliados europeos para una respuesta "coordinada" y eficaz.

Asimismo seguirá "exigiendo" el cese de las hostilidades y la resolución diplomática del conflicto como miembro "de pleno derecho" de la Unión Europea y de la OTAN porque, subraya Sánchez, la guerra también afecta a los europeos y a los españoles. "Por eso tenemos que exigir toda la resolución a Estados Unidos, a Irán y a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde".

"No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad" ha seguido, poniendo como ejemplo el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. A menudo, afirma, las grandes guerras estallan por una serie de respuestas "que se van de las manos" por errores de cálculo o acontecimientos imprevistos y por tanto pide aprender de la Historia. "No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones" de personas.

IRÁN QUE "REPRIME Y MATA"

En ese sentido, Sánchez ha reiterado su rechazo al régimen de los ayatolás en Irán, al que "repudia" porque "reprime" y "mata" a sus ciudadanos, "en especial a las mujeres". No obstante considera que la pregunta es si España está o no del lado de la legalidad internacional y de la paz.

Así, ha vuelto a tirar de la comparación con el Irak de 2003 para señalar que la ciudadanía española "siempre repudió la dictadura de Sadam Husein", pero no por ello apoyó la guerra que era "ilegal, injusta" y no resolvió los problemas que pretendía.

Sánchez considera que va a recibir críticas por esta posición y le dirán que es "ingenuo", aunque reafirma que es coherente. "Lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia, creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar", ha indicado.

También ha negado que esté solo en esta posición y dice que España está "con quienes tiene que estar", con los valores de la Constitución y la Carta de Naciones Unidas, con la paz y la coexistencia pacífica entre países.

Asegura además que hay muchos otros gobiernos que piensan igual, como lo hacen "millones de ciudadanos" en Europa, Norteamérica y Oriente Medio que piden que no haya más guerra sino más paz y prosperidad. "Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo beneficia a todos", ha terminado.