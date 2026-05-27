Santiago (IU) ve una "operación de desestabilización" al Gobierno de la derecha, el "partido de las togas" y EEUU

El diputado de Sumar Enrique Santiago, a su llegada a la inauguración de la Jornada Inteligencia artificial y el futuro del trabajo, en el Congreso de los Diputados, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha denunciado que existe una "clarísima operación de desestabilización al Gobierno" por parte de la derecha política y del "partido de las togas", un sector minoritario de la judicatura.

Incluso señala a Estados Unidos dentro de esa "campaña", tras aludir a que varios líderes de PP y Vox han pasado por la embajada norteamericana en el país durante esta semana.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Santiago ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han mantenido encuentros con el embajador estadounidense Benjamín León, a los que insta a explicar por qué han desfilado por ahí porque se imagina que "no ha sido para criticar los aranceles" o los "insultos" de mandatario de EEUU, Donald Trump, al Ejecutivo español.

Es más, ha agregado que es "evidente que Estados Unidos no está perdonando ni el papel que ha jugado España con los países de América Latina" o contra el "genocidio" de Israel en Gaza.

Previamente y en los pasillos del Congreso, aseguró que estos tres dirigentes "tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de los Estados Unidos". A su juicio, fueron a "recibir instrucciones" de ese país sobre el caso Plus Ultra, algo que considera un problema "grave".

AL PSOE SE LE INVESTIGA "BIEN" POR LOS TRIBUNALES

Por otro lado y sobre la investigación en el caso sobre la exmilitante socialista Leire Díez, Santiago ha manifestado que al PSOE "se le están investigando bien y de forma coordinada" por parte de la Audiencia Nacional" y que no hay sospechas de que haya una operación o una "mafia", como pasó a su juicio en el caso Kitchen, para impedir que eso se produzca

Luego, ha agregado que no le gustan las referencias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y que con independencia de lo que determine la causa, su comportamiento parece poco ético desde el punto de vista político.

Por tanto, ha subrayado que ante esto Sumar se tiene que volcar en trabajar por mejorar la vida de la gente y ha criticado que el PP y Vox se han puesto a subir el salario mínimo, prorrogar los contratos del alquiler y en impulsar una oficina de prevención contra la corrupción. "Lógico que estén desestabilizando de esta forma tan brutal", ha zanjado.

Al insistir los periodistas en el Congreso sobre las diligencias efectuadas, el dirigente de IU y Sumar ha contestado que habrá que ver "qué van saliendo" de las actuaciones judiciales, e imagina que se tratará de "una orden judicial". "Y las órdenes judiciales son procedentes que se cumplan, evidentemente", ha apostillado.

El parlamentario de Sumar ha defendido que su formación ha sido "siempre absolutamente prudente" con estos temas y ha recalcado que no se pueden permitir situaciones "de financiación ilegal o irregular", aunque ha añadido que eso "lo veremos".