El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación en la Fundación Ortega-Marañón, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que Sumar se opone a la extradición del multimillonario y activista propalestino James 'Fergie' Chambers, encarcelado en Madrid desde julio tras su detención en Ibiza.

Durante la habitual rueda de los partidos del socio minoritario que se celebra los lunes, Urtasun ha expresado su solidaridad con Chambers, sobre el que pesa una petición de extradición que está previsto se aborde este martes en Consejo de Ministros.

La Administración que dirige Donald Trump reclama por un presunto apoyo económico al grupo terrorista Hamás mientras que la defensa de Chambers, dirigida por el abogado Baltasar Garzón, lo niega y sostiene que su defendido financió proyectos humanitarios y sociales, incluidos programas de ayuda en Gaza.

Urtasun ha recalcado que en varias ocasiones se han expresado en contra de esta extradición y que Chambers simplemente ha mostrado su apoyo a la sociedad civil Palestina ejerciendo simplemente su activismo.

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, pidió este sábado al Ministerio de Justicia que frene la extradición de Chambers.